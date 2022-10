Sudamericanos, en el limbo

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / A pesar de las restricciones para solicitar asilo en EU, así como el clima frío, migrantes cruzan el Bravo en busca de un oportunidad Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Con una manta solicitan a Biden que los dejen pasar Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Depositaron los desechos en bolsas de basura

Ciudad Juárez.- “Open please. We come to work in paz”, fue la petición que hicieron ayer aproximadamente 150 migrantes de origen venezolano al gobierno de Joe Biden, durante una manifestación pacífica a las orillas del río Bravo.

Mientras observaban cómo grupos de personas de distintas nacionalidades se entregaban a la Patrulla Fronteriza, los sudamericanos se dijeron en el limbo, entre los dos países.

Después de recibir a miles de venezolanos sin la aplicación del Título 42, el pasado 12 de octubre, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas, informó que Estados Unidos aceptará a 24 mil venezolanos, pero sólo será vía aérea tras un registro previo y con ciertos requisitos como el contar con un patrocinador económico y que hayan entrado a México antes de ese día.

El objetivo, argumentó, es reducir la cantidad de personas que llegan a través de la frontera con México, “y crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela”, por lo que en acuerdo con México desde ese día comenzó a expulsarlos a las fronteras mexicanas.

Desde entonces cientos de sudamericanos, expulsados de Estados Unidos y otros que venían en camino a la frontera norte, se encuentran en Juárez con la esperanza de poder ser aceptados en el vecino país.

Y, frente al sitio temporal de procesamiento al aire libre instalado por la Patrulla Fronteriza junto al muro fronterizo, los venezolanos se han reunido cada mañana para protestar pacíficamente, con banderas de su país.

Ayer, frente a los agentes de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los migrantes pidieron al presidente Joe Biden una oportunidad de trabajo, aunque después alguien, por error convirtió el “we come” en “welcome”.

“SOS”, colocaron también con piedras pintadas de azul sobre el bordo mexicano, mientras que un grupo de ellos detenía otra gran manta con la leyenda “SOS presidente Joe Biden, somos Venezuela, huimos de la dictadura”, en el bordo vigilado por elementos de la Guardia Nacional (GN).

“Te van a quitar todo, deja tus cosas”, pedían cada vez que un grupo de migrantes cruzaba el río Bravo/Grande para entregarse a los agentes estadounidenses, por lo que muchos sí dejaron sus mochilas y ropa antes de cruzar la frontera, en donde se les pide que tiren todas sus pertenencias.

Instalan campamento frente al río

Con el propósito de hacerse más visibles ante las autoridades de Estados Unidos, cientos de migrantes venezolanos que tenían días durmiendo a los alrededores del Consejo Estatal de Población (Coespo), se trasladaron ayer por la noche hasta el bordo del Río Bravo.

Con casas de campañas y cobijas, los sudamericanos se instalaron en los límites de la frontera mexicana, frente al puesto temporal de operaciones de la Patrulla Fronteriza, cerca de la calle Oro.

“Yo tengo siete días aquí, y allá estábamos en un hospital (Centro de Salud Todos Somos Mexicanos), están pasando los días y no queremos ser una carga para nadie, queremos trabajar, que nos vean que estamos aquí y queremos ir a trabajar”, dijo Cristian de 21 años, quien mañana cumplirá un mes de travesía.

Desde el miércoles 12 de octubre, Estados Unidos comenzó a expulsar bajo el Título 42 a cientos de venezolanos a Ciudad Juárez, tras el acuerdo con el gobierno federal de recibirlos en sus fronteras, por lo que se han quedado “en el limbo” en esta frontera, denunciaron.

Limpian zonas donde se instalan

Con escobas y bolsas de plástico, decenas de migrantes venezolanos realizaron ayer un operativo de limpieza en el bordo del río Bravo, en donde hoy cumplen 12 días acampando con la esperanza ingresar a Estados Unidos.

Después de manifestarse de manera pacífica, por cerca de dos horas, los originarios de la República Bolivariana de Venezuela comenzaron a recoger la basura desde el área del centro de salud Todos Somos Mexicanos hasta el sitio en donde se encuentra el puesto temporal de operaciones de la Patrulla Fronteriza, en la zona en la que termina el muro fronterizo.

“Vamos a hacer un operativo de limpieza, tenemos bolsas, escobas y lo necesario para limpiar; que vean que limpiamos la zona en la que estamos”, pidió al resto uno de ellos al repartirles las bolsas para la basura, por lo que niños y adultos comenzaron a limpiar.

El ingreso de 24 mil venezolanos vía área bajo un trámite que debe realizar desde Estados Unidos un patrocinador económico, y la expulsión de cerca de 2 mil personas desde el 12 de octubre ha provocado que cientos permanezcan en Ciudad Juárez, pernoctando en el bordo del río Bravo.

Aunque las autoridades y distintas iglesias les han ofrecido albergue, al menos unas 30 personas amanecieron ayer frente en el campamento, en donde habitantes de ambos lados de la frontera los han apoyado con cobijas, ropa y alimento.