Sufre Chihuahua de gasolina cara y mala

Chihuahua.- Las tarifas de gasolina no sólo son más caras en Chihuahua capital respecto a Ciudad Juárez en un promedio de más del 30 por ciento, sino también de mala calidad al ocasionar inmediatas averías en automóviles momentos después de la compra, según reporte de la Comisión Reguladora Energía y testimonios de usuarios.

Datos del tarifas expuestos en el portal de la CRE, indican que en la capital del Estado el litro de gasolina tipo Magna se vende en promedio a 19.50 pesos y en Ciudad Juárez 13.93 pesos, un 39.95% más barata, en tanto que la Premium, se consigue en Chihuahua a 21.19 pesos y en la frontera a 16.09 pesos, para una diferencia de 31.6%.

Como se sabe, a partir de este año el gobierno federal decreto un programa de estímulos fiscales para la zona fronteriza que consistió en reducir del 16 a 8 por ciento el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la renta del 30 al 20%, asimismo homologar los precios de los energéticos con las entidades de los Estados Unidos colindantes y aumentar el salario mínimo.

La homologación de tarifas y la reducción del IVA favorece a las estaciones de servicios ofrecer el combustible más barato actualmente.

El Frente de Consumidores (FEDECO), a través de su asesor Carlos Loya López, criticó que muchas empresas tengan por campaña publicitaria que dan litros completos para atraer clientes, cuando es algo que por ley deben hacer, so pena de ser multados y hasta encarcelados.

No obstante, destacó que resultado del descuido en la verificación por parte e la autoridad competente, que se tiene por muchos años, sendas estaciones abusan del error máximo tolerado de 100 mililitros por cada 20 litros que les permite la Norma Oficial Mexicana, para dar cantidades incompletos, pero cobrarlos al cien por ciento.

El asesor de Fedeco dijo que entonces muchas estaciones de servicio operan con esa falla técnica no como una falla no como una posibilidad, sino intencional para obtener ganancias extras por volumen no expendido.

Observó que las tarifas aún son altas, a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador prometió que bajarían las tarifas y no se tendría “mas gasolinazos”.

Carlos Loya precisó que es cierto que la tarifa del combustible se ha mantenido prácticamente estable unos 19 pesos con algunos centavos, pero no bajó la tarifa como se dijo, y el cambio prometido no se refleja en los bolsillos de los usuarios.

La política anti-neoliberal de la presente administración es solo de palabra y no de acciones concretas, recalcó.

En tanto, las deficiencias en la calidad de la gasolina que expende algunas estaciones de servicio provocan daños a vehículos, como el presentado el pasado jueves 18 de julio, donde al menos siete conductores requirieron ser remolcados, luego de haber abastecido sus tanques.

Todos acudieron a la estación e Autoservicio Anvales S.A de C.V, ubicada en Periférico Francisco R. Almada y 15 de Enero en la Colonia 11 de Febrero y al ver que sus autos no encendían más, acusaron a la empresa de ofrecer combustible adulterado y/o con contenido de agua.

Al respecto, la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor informó que no se había levantado queja formal alguna para hacer las investigaciones correspondientes.

Dejaron claro que se requiere hacer lo propio para que la dependencia pueda hacer las verificaciones correspondientes y en su caso, ejercer las sanciones correspondientes.

Finalmente se exhortó a los propietarios de autos que consideren que sus autos fueron dañados por combustible adulterado, interponer la queja ante la PROFECO