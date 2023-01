Sufre familia doble feminicidio

Cortesía / Gabriela Janeth López Pedroza

Ciudad Juárez.— Silvia Banda Pedroza no ha cesado aún en su demanda de justicia por el crimen de su hija Fabiola Yaneth Valenzuela –desaparecida en esta ciudad en 2010, a los 18 años–, y su familia ha sido ya de nuevo víctima de la violencia feminicida.

El pasado 10 de enero, su sobrina Gabriela Janeth López Pedroza, de 26 años y madre de tres, fue encontrada sin vida en el patio de una vivienda en el fraccionamiento Parajes del Sur, al suroriente de la ciudad, donde también fue localizado el cadáver de Maribel García Trevizo, de 24 años.

Ambas fueron reportadas como desaparecidas desde el miércoles 4 de enero, y ambas también identificadas ayer oficialmente por la Fiscalía General del Estado (FGE), que reportó asfixia como causa de muerte en los dos casos.

‘La historia se repite’

“Lamentablemente, la historia se repite”, dijo Banda Pedroza, que desde hace casi una década exige la exhumación de los restos que le entregaron en 2012 debido a las dudas que sostiene sobre la identidad de los mismos.

“Lo bueno es que no pasaron meses, no pasaron años y mi hermana tiene un cuerpo completo, puede identificarla, puede verla, a diferencia de mi caso: a mí sólo me entregaron… no sé qué me entregaron; por eso es que pido la exhumación y ésa es mi duda, muy grande, que no sé qué me entregaron”, dice en entrevista y con la voz entrecortada.

Banda agregó que su sobrina fue madre de dos niñas y de un niño, y calificó como un acto de solidaridad el poema titulado “Si mañana no regreso” que la hoy víctima colocó en su perfil de la red social TikTok en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

“Por lo que pasa en esta ciudad, sobre todo con nosotras las mujeres, y me imagino que lo subió, me imagino, que relacionado a su prima, y no dudo que a lo mejor tuvo amigas, conocidas que les hubiera pasado lo mismo”, dijo Banda, que también cuestionó “¿quién iba a imaginar que le iba a pasar a ella?”.

La FGE encontró los restos de ambas víctimas el martes, luego de un cateo realizado en la vivienda 3470 de la calle Villa Gessell y ayer confirmó las identidades a través de un comunicado que, sobre la indagatoria, sólo mencionó que “desarrolla las diligencias necesarias que permitan esclarecer la muerte de dos mujeres”.

Banda agregó que la familia perdió la pista de López Pedroza luego de que ella avisó que acudiría a una fiesta, y que después no contestó llamadas.

También señaló que su hermana le dijo que no quería hablar con los medios de comunicación y que a la familia aún le espera parte de “lo peor” que viven quienes han perdido a algún ser querido, y que es el sepelio.

Incluso así, plantea, en medio del inmenso dolor, al menos no sufrirán la incertidumbre sobre el paradero de Gabriela Janeth.

La encontraron “sin vida lamentablemente, pero (mi hermana) tiene a su hija completa y la puede ver, sabe dónde está, sabe que es ella”, dijo.

Sobre el crimen cometido contra su hija Fabiola Yaneth –cuyo féretro dijo no haber abierto–, señaló que continúa impune y que cuenta con versiones contradictorias incluso sobre el lugar del hallazgo, ya que hay datos que apuntan a que fue localizada en Arroyo del Navajo y, también, a que la encontraron en la carretera a Casas Grandes.

“Está en blanco, está archivado yo creo (…) Ningún sospechoso, ningún detenido”, dijo.