‘Sufre Javier Corral narcisismo maligno’

Chihuahua— El doctor Alfredo Espinosa Aguirre, especialista en psiquiatría y con más de 30 años de trayectoria médica en Chihuahua, explicó en entrevista los síndromes y trastornos psicológicos que manifiesta el gobernador Javier Corral Jurado en su actuar, luego de que la semana pasada ordenó colocar megalonas con su imagen en Palacio de Gobierno con motivo de su IV Informe de Gobierno.

“Yo no me acuerdo que otro gobernante haya hecho eso (colocar megalonas con su imagen) en alguna otra ocasión, pero denota la derrota contundente que está recibiendo desde muchos ángulos”, indicó.

Al analizar el comportamiento del Ejecutivo estatal, el doctor Espinosa Aguirre detalló a El Diario que “es un tema complejo, toda aproximación psicológica hacia una persona o un fenómeno tiene que explicarse desde diferentes puntos de vista, tratándose de un ser humano, de un funcionario, o de un político, pero en un líder la complejidad aumenta.

“En ese sentido, ese es el contexto general, pero ¿qué está pasando en la actualidad?”, cuestionó el especialista. “Justamente pasé hace unos días y observé unos colgantes con la imagen del gobernador Javier Corral alrededor de Palacio de Gobierno”.

“Yo no me acuerdo que alguien lo haya hecho en otra ocasión, pero ¿qué denota eso? Muchas cosas. Primero, la derrota contundente, constante que está recibiendo el gobernador desde muchos ángulos.

“En las encuestas, hay que decirlo como es, aparece entre los peores gobernantes, está casi en los últimos lugares, y en segundo, ha sido aporreado en las últimas contiendas electorales en su partido contra el equipo de Maru Campos en varias oportunidades.

“Eso le duele, adicionalmente no le dieron (en el Congreso) el último dinero del préstamo para la deuda como lo necesitaba para seguirlo desapareciendo como hasta ahora”, manifestó el especialista.

Agregó que, “eso es más o menos el contexto de un gobernador que se ausenta en problemas muy serios, pero sin embargo, se le encuentra jugando golf”.

“Esto no es solamente la ausencia del líder que debiera conducirnos a una mejor sociedad, no; el golf no sólo implica una adicción deportiva personal, sino ahí va construyendo un mundo que lo aleja de la sociedad y los conflictos.

“Es decir, en el golf se encapsula por primera vez Javier Corral, y ese gusto de encapsularse, ha sobrevolado, pero ¿de qué está hecha esa cápsula? De dos elementos fundamentales que tienen los políticos de cierta altura, o bajeza, para decirlo con mayor propiedad”.

Espinosa Aguirre explicó que hay dos elementos psicológicos en él (Javier Corral), “uno, es el trastorno narcisista de la personalidad, que se le llama narcisismo maligno; esto quiere decir que minimiza las otras percepciones que se pudieran tener acerca de sí mismo, es decir, él hace grande su propia figura”.

“Su voz es engolada, es gesticulador, es decir, estas personas se inflan para parecer más ostentosas y eso es lo que está pasando.

“Pero, por otra parte –agregó el médico-psiquiatra–, tenemos otro trastorno que ese sí, todo político chico o grande lo padece.

“Hablamos del trastorno antisocial de personalidad o sociopático, esto quiere decir que primero son mis intereses por sobre todos los demás.

“Por ejemplo ellos piensan (sic) ‘yo miento, traiciono, robo, conspiro, amenazo’ para obtener mis objetivos personales, no importa la otra persona, sino sólo yo. Estas personas aun haciendo tanto mal nunca sienten remordimiento alguno”, explicó el doctor.

En la opinión del especialista, el mandatario estatal se siente derrotado en muchos sentidos, de ahí la necesidad de poner lonas gigantes con su imagen.

Agregó el doctor Espinosa que las personas que pasaron por Palacio de Gobierno tuvieron dos reacciones al ver la publicidad: ofensas y rechazo.

“Es decir, no podemos estar tolerando eso. Es un acto de soberbia, vanagloria y al mismo tiempo es una sobrecompensación de lo derrotado que se siente, lo solitario que está, lo malquerido que es en Palacio. Todo eso es lo que está cosechando Javier Corral”, señaló.

A pregunta expresa de si esos síntomas tienen tratamiento o cura, el médico-psiquiatra respondió que, “por desgracia el trastorno de personalidad sociopática no tiene remedio, y los grandes líderes lo padecen”.

“En cambio el narcisista tiene poco más de posibilidades de atenderse cuando se conmociona la persona por alguien cercano, es la única posibilidad de que entienda de que hay otros mundos importantes aparte de él mismo”, subrayó.

¿Qué es el Trastorno de personalidad narcisista?

El trastorno de personalidad narcisista, según estudios médicos, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve.

Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía.

Sus síntomas

Los signos del trastorno de la personalidad narcisista y la gravedad son variables. Las personas con este trastorno pueden:

*Tener un sentido exagerado de prepotencia.

*Tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante.

*Esperar que se reconozca su superioridad, incluso sin logros que la justifiquen.

*Exagerar los logros y los talentos.

*Estar preocupadas por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta.

*Creer que son superiores y que sólo pueden vincularse con personas especiales como ellas.

*Monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores.

*Esperar favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas.

*Sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean.

*Tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los otros.

*Envidiar a los demás y creer que los otros los envidian a ellos.

*Comportarse de manera arrogante o altanera, dando la impresión de engreídos, jactanciosos y pretenciosos.

*Insistir en tener lo mejor de todo; por ejemplo, el mejor auto o el mejor consultorio.

Al mismo tiempo, a las personas con trastorno de la personalidad narcisista les cuesta enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica y pueden:

*Ser impacientes o enojarse cuando no se las trata de manera especial.

*Tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad.

*Reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a los demás, para dar la impresión de que son superiores.

*Tener dificultad para regular las emociones y la conducta.

*Tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios.

*Sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección.

*Tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación.

¿Qué es el Trastorno antisocial de personalidad?

El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás.

Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta.

Sus síntomas

Los signos del trastorno de la personalidad antisocial pueden incluir:

*Desprecio por el bien y el mal.

*Mentiras o engaños persistentes para explotar a otros.

*Ser insensible, cínico e irrespetuoso con los demás.

*Usar el encanto o el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal.

*Arrogancia, sentido de superioridad y ser extremadamente persuasivos.

*Problemas recurrentes con la ley, incluidas conductas delictivas.

*Violar repetidamente los derechos de los demás a través de la intimidación y la deshonestidad.

*Impulsividad o falta de planificación.

*Hostilidad, irritabilidad importante, agitación, agresión o violencia.

*Falta de empatía por los demás y de remordimiento por dañar a otros.

*Toma de riesgos innecesarios o conducta peligrosa sin tener en cuenta la seguridad propia o de los demás.

*Relaciones pobres o abusivas.

*No pensar en las consecuencias negativas de la conducta ni aprender de ellas.

*Ser generalmente irresponsable y fallar repetidamente en el cumplimiento de tus obligaciones laborales o financieras.

Fuente: Mayo Clinic. (Líder mundial de Atención Médica, Investigación y Educación para todo tipo de personas sin fines de lucro), www.mayoclinic.org

Reacciones violentas de Corral

17 de agosto de 2017

*Agredió físicamente a reportera en Ciudad Juárez

Javier Corral Jurado, agredió físicamente a Itzel Ramírez, entonces reportera de El Diario, al salir de una inauguración en Ciudad Juárez.

Tras el evento organizado en el Centro de Convenciones Cibeles, el mandatario fue abordado por los periodistas a quienes respondió: "no voy a dar conferencias de prensa cada que quieran”, luego apretó el paso y puso su mano izquierda en el abdomen de la periodista para empujarla hacia atrás. La comunicadora recibió un golpe en la mandíbula por el personal de seguridad.

18 de Mayo de 2019

*Clavó el mandatario sus dedos en pecho de periodista

El gobernador Javier Corral se negó a dar entrevista a los medios de comunicación que cubren sus eventos públicos y de manera intimidatoria clavó sus dedos índice y mayor en el pecho del reportero de La Opción de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron luego de que los periodistas esperaron por cerca de una hora al mandatario, quien comía quesadillas de maíz azul y mole en el Festival de Artesanía que se celebraba en la Plaza de la Grandeza.

30 de Noviembre de 2019

*“¡Es narco, es narco!”, gritó gobernador azuzando a sus escoltas a intimidar y quitar celular a reportero.

El reportero Gabriel Venzor Fabián, del periódico digital La Opción de Chihuahua, fue objeto de intimidación, bloqueo informativo y de robo de su celular de trabajo por el personal de seguridad del gobernador.

Mientras Javier Corral estaba jugando tenis en las instalaciones del parque público llamado “Ciudad Deportiva”, el periodista procedió a tomar fotografías del funcionario. Según lo relatado por el reportero, el gobernador procedió a gritar exacerbado a sus escoltas: “¡Chéquenme a éste cabrón! [sic], es del narco”.

9 de Febrero de 2020

*Agrede jefe de escoltas del gobernador a reporteros

El jefe de escoltas del gobernador identificado como Juan Manuel Escamilla León, reaccionó violentamente en contra de reporteros, en su afán por impedir que el mandatario fuera fotografiado en una reunión partidista con empleados de Gobierno en un hotel de la ciudad.

La encerrona a la que asistieron más de 350 empleados estatales, entre militantes y no militantes, fue convocada por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) a fin de hacer un llamado a cerrar filas hacia su administración.

El jefe de la seguridad personal de Corral arremetió. “¿Por qué no te sales?, ¿qué no te dijeron que es una reunión privada?”, lanzó Escamilla en tono agresivo por instrucciones recibidas.

21 de enero de 2021

*A pregunta en conferencia de prensa por negativa de préstamo en el Congreso, interrumpe Javier Corral abruptamente la entrevista y se va

Ante la pregunta que le hizo un periodista de esta casa editora, en el sentido de si pensaba renunciar a su mandato ante la crisis financiera, de inseguridad, de salud, de trabajo que enfrenta Chihuahua y división generada en su partido; Javier Corral se molestó e interrumpió abruptamente el ejercicio informativo.

Gesticulando y levantado la ceja izquierda, el mandatario declaró, “ya sabíamos que viene de El Diario, nunca… les cortamos el chorro, el dinero que Duarte les daba, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima”, expresó desencajado del rostro.