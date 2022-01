Sufre Juárez jueves de terror

Staff / El Diario de Juárez Staff / El Diario de Juárez Staff / El Diario de Juárez Staff / El Diario de Juárez / Bulevar Manuel Talamás Camandari y Monte Blanco, colonia Finca Bonita Staff / El Diario de Juárez / Nahualtecos y Tlahuicas, colonia Azteca Staff / El Diario de Juárez / Puerto Tarento y Soneto 156 Staff / El Diario de Juárez / Riveras de Pátzcuaro y Rivera de la Montaña, colonia Riberas del Bravo Staff / El Diario de Juárez / Antonio García y Rivera del Cubilete, colonia Riberas del Bravo etapa 8 Staff / El Diario de Juárez / Talamás Camandari y Mar del Sur

Ciudad Juárez.— Juárez vivió ayer una nueva jornada violenta que se suma a los 46 asesinatos cometidos en los primeros 13 días del año. Los actos perpetrados el jueves, en un lapso de casi dos horas, incluyeron incendios intencionales contra un negocio, una oficina de enlace de la Policía Municipal y al menos 10 vehículos, según el reporte de Protección Civil.

No hubo civiles lesionados, aseguró Roberto Briones Mota, titular de la dependencia municipal.

César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública, dijo que los incendios probablemente fueron un distractor para retirar a las fuerzas municipales del área del Valle de Juárez, que habían acudido a un operativo al advertirse de supuestos enfrentamientos entre grupos delictivos.

La actuación de un grupo delictivo que confrontó a las instituciones del Estado generó alerta en diversos sectores. Por ejemplo, los empleados bancarios fueron advertidos de los hechos y se les llamó a extremar precauciones, mientras que concesionarios de unidades de transporte público exhortaron a sus conductores a no confrontar a los agresores.

“Tenemos que continuar alertas y con mucho cuidado. La ciudad está bajo ataque y la situación es crítica. En caso de algún incidente, por más pesada que sea la pérdida económica, tenemos que enfocarnos en la seguridad del chofer y pasajeros primero. Esta situación aún no ha sido contenida, así que extremen precauciones”, notificaron los transportistas públicos y privados de UNTRAC al personal.

Mientras personal del Departamento de Bomberos se movilizó de un punto a otro de la ciudad para contener los siniestros, la Policía Preventiva mantenía bajo resguardo los bienes dañados, en espera de los peritajes a cargo del personal de la Dirección de Ciencias Forenses y Servicios Periciales.

Previamente, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizaron un operativo de búsqueda en la zona del Valle de Juárez al advertirse de enfrentamientos entre grupos delictivos, sin embargo estos hechos no fueron confirmados tras los diversos rastreos realizados por brechas, caminos vecinales y la carretera Juárez-Porvenir, dijo César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública y quien encabezó la intervención policial en los ejidos.

En esta búsqueda se sumó personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se observó.

Cuestionado en torno a los actos violentos, el jefe policiaco dijo que los incendios probablemente fueron un distractor para retirar a las fuerzas municipales del área del Valle de Juárez, al considerar que no hubo otro motivo para realizar tantas quemas de bienes.

“Se lo atribuyo al tema que traían desde la mañana en el Valle, allá por El Porvenir (municipio de Guadalupe). Quiero destacar ese tema porque no hay otra cosa que pudieran haber hecho para realizar esa quema de los camiones, la verdad no le encuentro el sentido. La lectura que le puedo dar es que hubo un enfrentamiento en el Valle de Juárez y querían movernos”, dijo.

Aseguró que se tiene identificado a un probable grupo que ocasionó estos siniestros.

“Toda la corporación estamos trabajando para tratar de detectar a estas personas porque no le encuentro otra situación, no se los están robando, no tenemos una detención importante para hacer las cosas diferentes nomás que la lectura de lo sucedido hoy en la mañana del reporte de la balacera que hubo allá por El Porvenir, pero tampoco tengo razón del tema”, agregó.

Incendios provocados

El primero de los incendios a vehículos se registró en el bulevar Manuel Talamás Camandari y Monte Blanco de la colonia Finca Bonita alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando una mujer reportó que tres personas, dos hombres y una mujer, rociaban con gasolina un camión marcado con el número 10017.

El segundo hecho ocurrió media hora después en las calles Nahualtecos y Tlahuicas en la colonia Azteca, donde fue quemado un camión de transporte de personal con el número 7313. En este lugar los agentes de la SSPM mencionaron que el fuego fue provocado con una bomba molotov.

El chofer responsable dijo que tenía la unidad estacionada en ese cruce cuando observó un auto color gris debajo del barranco y un hombre dentro de la unidad.

“Se subió un chavo a prenderle fuego. Sólo alcancé a ver un carro gris allá abajo; vine a apagar el incendio con la manguera pero luego luego agarró con el aire. Yo pensé que se estaba robando el estéreo, cuando abro por la puerta de enfrente ya se estaba quemando, salió el humo. Se agüita uno, está canijo la inseguridad ahorita”, mencionó.

Al lugar llegaron dos personas que se identificaron con los agentes como propietarios del camión, quienes indicaron que pertenece a la empresa TPD Transport.

“La verdad nos sentimos sorprendidos, nos preguntaba el oficial si teníamos algún problema con alguien pero no, ni una amenaza ni nada. Nos avisaron y nos acercamos a ver qué versión tenía el chofer, pero igual, que unas personas llegaron y le aventaron unas molotov, no sabemos de dónde venga ni por qué”, dijo Javier D., mientras observaba la unidad que quedó consumida en su totalidad.

El tercero se reportó en las calles Puerto Tarento y Soneto 156, en la colonia Manuel J. Clouthier, donde fue quemado un camión escolar amarillo.

El cuarto siniestro ocurrió a las 11:30 en la calle Rivera de Pátzcuaro y Rivera de la Montaña, de Riberas del Bravo, lugar en el que fue incendiado un vehículo particular.

El quinto fue en bulevar Independencia y Santiago Troncoso, donde se quemó una camioneta tipo van.

El sexto hecho fue en las calles Jesús Valdez y Hacienda del Refugio Norte de la colonia Rincones de Salvárcar. Vecinos refirieron que la parte trasera de un camión de carga color guinda se estaba incendiando.

El séptimo ocurrió en las calles Antonio García y Rivera del Cubilete, en Riberas del Bravo etapa 8, donde también fue quemado un camión de transporte de personal.

“Le echaron una bomba allá adentro, el vecino vino y me avisó que estaba prendiendo, le quebraron el cristal para aventarla, yo lo primero que hice fue quitarle las pilas porque pensé que era un corto, pero ya al último vinieron los oficiales y ellos vieron una botella adentro. Ahí se va todo el sueldo”, dijo el responsable de la unidad.

El octavo hecho fue en las calles Antártica y Hemisferio Norte, en la colonia Médanos, donde delincuentes quemaron un camión de redilas.

En el noveno hecho un par de delincuentes incendiaron un camión estacionado en el patio de una casa de la calle Cuicuilco número 6357 esquina con Calcopirita en la colonia Libertad, reportó personal operativo de Seguridad Pública Municipal.

El décimo vehículo quemado fue una camioneta tipo Jeep en las calles Trinidad Mireles y Antonio Medrano.

Por la noche, la Secretaría de Seguridad Pública informó que fueron cinco camiones y cuatro vehículos particulares los incendiados en total, sin embargo el recuento periodístico indica que la cifra fue de diez.

Además de estos hechos, una tienda de conveniencia Oxxo fue quemada de manera intencional. Se trató de la sucursal ubicada en las calles Mar del Sur y Manuel Talamás Camandari, poco antes del mediodía.

Los testigos indicaron que al negocio llegaron hombres armados que amagaron a los trabajadores para que salieran del local comercial y de inmediato arrojaron botellas con gasolina contra la mercancía. Por la tarde trascendió que se emplearon explosivos, versión que descartó el director de Protección Civil.

Alrededor del mediodía una vivienda ubicada en las calles Costa de Oro y Paseo de San José, en el extremo sur de la ciudad, que funcionó como oficina de enlace de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y que fue inaugurada por el entonces secretario Ricardo Realivázquez, se sumó a la cadena de incendios intencionales.

También se reportó un incendio de maleza en las calles Francisco Villa y Privada Flamingo de la colonia Pánfilo Natera, pero hasta ayer no se había confirmado si también fue de manera intencional.

La ciudad, bajo fuego

1.- Bulevar Manuel Talamás Camandari y Monte Blanco, colonia Finca Bonita Camión 10017

2.- Nahualtecos y Tzetzales, colonia Azteca Camión 7313

3.- Puerto Tarento y Soneto 156 Camión escolar

4.- Riveras de Pátzcuaro y Rivera de las Montañas, colonia Riberas del Bravo Vehículo particular

5.- Bulevar Independencia y Santiago Troncoso Camioneta tipo van

6.- Jesús Valdez y Hacienda del Refugio Norte, colonia Rincones de Salvárcar Camión de carga

7.- Antonio García y Rivera del Cubilete, colonia Riberas del Bravo Camión de personal

8.- Antártica y Hemisferio Norte Camión de redilas

9.- Cuicuilco y Calcopirita, colonia Libertad Camión de personal

10.- Trinidad Mireles y Antonio Medrano Camioneta tipo Jeep

11.- Talamás Camandari y Mar del Sur Tienda Oxxo

12.- Costa de Oro y Paseo de San José Excaseta de seguridad