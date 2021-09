Sufrí casi cinco años de persecución política de Corral: Villarreal

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El ex secretario general de la Sección Octava del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz ofreció esta mañana una conferencia de prensa, donde se dijo perseguido político por el gobierno de Javier Corral.

"Sufrí casi cinco años de persecución política.

Casi cinco años el saldo que deja para los chihuahuenses es indescriptible", manifestó.

Acompañado de su familia, el ex dirigente sindical señaló que muchos funcionarios se prestaron a la persecución de Javier Corral.

"Este gobierno fascista que afortunadamente hoy culmina su mandato ha sido terrible", expresó.

Narró que desde el mes de septiembre de 2016 comenzaron los ataques en su contra.

"Yo jamas he sido servidor público y pertenecí a un partido que ya no existe".

Fui el 26 de junio 2018 detenido, derivado de mi candidatura plurinominal por el Panal.

Recibí previamente muchas amenazas en mi domicilio, de que si no me quedaba callado o persistía en mis aspiraciones políticas me iban a hacer daño.

Dos de esas amenazas se cumplieron y me aprendieron en tres ocasiones", apuntó.

Alejandro Villareal señaló que a pesar de que iba llegar al Congreso como diputado, el interés de Corral era quitarlo y fue como negocio que llegará René Frías Bencomo en su lugar.

El ex líder magisterial quien actualmente enfrenta tres causas penales por el delito de peculado, afirmó que el ex diputado René Frías tenía siete carpetas de investigación por desvíos millonarios y fue beneficiario de Javier Corral a cambio de su incondicional apoyo como legislador.

"Sufrimos una tortura sicológica , amenazaron a nuestras familias procesándonos con jueces a modo", mencionó.

Alejandro Villarreal denunció que Corral tuvo cómplices en dirigentes magisteriales.

En la conferencia mostró un video en donde agradeció a todas las personas que lo apoyaron.