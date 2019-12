Suma Juárez mil 402 homicidios dolosos en 2019

Juárez.- La violencia está desatada en esta ciudad.

Según datos de la Fiscalía de Chihuahua, de enero a noviembre de este año, sólo en Ciudad Juárez ocurrieron mil 402 homicidios violentos, cifras que rebasan las reportadas en todo 2018 y 2017, con 771 y mil 245, respectivamente.

En medio de una ola de balaceras, narcobloqueos con quema de unidades, cuerpos calcinados, amenazas de bomba y hasta disparos contra instalaciones locales del Gobierno chihuahuense, noviembre se convirtió en uno de los meses más violentos en esta frontera, con 140 homicidios, un promedio de cinco al día.

En tres días, del 4 al 6 de noviembre, el saldo criminal fue de 22 personas asesinadas, seis de ellas calcinadas, además de 15 vehículos incendiados -10 camiones y 5 autos particulares- en diferentes puntos de la ciudad.

En esos hechos, un camión que transportaba a personal de una maquiladora fue incendiado con la gente adentro. Una empleada registró quemaduras de segundo grado y falleció el 25 de noviembre, tras permanecer hospitalizada.

El Fiscal General del Estado, César Peniche, aseguró que el 70 por ciento de los homicidios en Ciudad Juárez son resultado de la disputa de espacios para la venta de droga.

Explicó que investigan una posible alianza entre los grupos delictivos "Los Mexicles" y "La Línea".

"Las condiciones que generaron los repuntes en el número de homicidios se da en el marco de una supuesta alianza que podrían haber tenido la gente de 'La Línea' con 'Los Mexicles', y eso es lo que motivó que 'Los Mexicles', por instrucción de 'La Línea', entraran a hacer una especie de limpia", destacó en entrevista.

"Es decir, eliminar a los rivales en las calles para la venta del narcomenudeo, y eso es lo que explicaría el por qué el incremento en el número de homicidios", dijo.

Aunque Ciudad Juárez cerró noviembre como uno de los meses más violentos, con 140 crímenes, no es la cifra más alta del año, pero si la más violenta por la manera en que ocurrieron.

Para el Fiscal, los homicidios con estas características continuarán.

"Lo que vemos nosotros ahorita todavía es que las condiciones no han variado en cuanto a esa lógica de esa unión 'Línea' y 'Mexicles', y desde luego suponemos que esa estrategia de segur eliminando a sus rivales, pues es una posibilidad de que se siga dando".

Peniche detalló que no se formó un nuevo grupo, sino que cada uno conserva su propia identidad.

"Simplemente son acuerdos a los que ellos llegan para controlar y vender la droga de alguno de estos grupos y, desde luego, pues eliminar a los competidores".

De acuerdo con el Fiscal, esta alianza ha generado confrontaciones entre "Los Mexicles".

"No todos están de acuerdo en trabajar con 'La Línea'. Entonces, esa ha sido parte de la confrontación y del número de homicidios que ha habido".

Los "Mexicles" son identificados como el brazo armado del Cártel de Sinaloa y "La Línea" del Cártel de Juárez.