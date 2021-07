Suman 196 contagios y 111 muertos en 6 días

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— En menos de una semana, julio casi alcanzó los 200 contagios y rebasó el centenar de muertes Covid-19. De forma oficial, Salud del Estado sumó en seis días 196 casos, además de 111 decesos en Ciudad Juárez, por lo que la sana distancia, higiene, cubrebocas y demás precauciones, deben seguir para mitigar un alza.

Aunque la versión oficial dicta que los fallecidos son rezagados y apenas se están reflejando en la plataforma, el exhorto del Colegio Médico (CM) es mantener precaución, toda vez que en el territorio estatal circulan variantes de coronavirus y se presume –aún sin confirmación– que la cepa B.1.617 (Delta) se encuentra aquí.

Desde abril las mutaciones británica B.1.1.7 (Alfa), californiana B.1429 (Epsilon) y brasileña P.1 (Gamma) se corroboraron en la entidad por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), pero desde mayo se activó la alerta ante el inminente arribo de la cepa de Asia del Sur, todavía más contagiosa.

Por lo que a poco más de un mes es factible que la ramal con presencia en el país haya llegado a la frontera, que creció un 33% en sus casos activos, lo que refleja que el coronavirus –controlado por el momento– es capaz de abrirse espacio con algidez entre la ciudadanía, en especial en la que aún no ha sido vacunada.

Aunque Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, puntualizó que lo correcto es mantener la calma y aguardar a que el InDRE corrobore si existe o no la variación de peligrosidad, los profesionales que integran el gremio afirmaron que el riesgo de no detectarla por falta de infraestructura es elevado.

Alonso Ríos, presidente del Consejo Consultivo del CM, destacó en que las limitantes de comprobación existen y más en la localidad. “Por lo menos en Juárez no hay manera de hacerlo, porque ni siquiera existe lo más básico por parte del Gobierno, no hay lugares establecidos para detección de coronavirus”, afirmó.

Por su parte, el también galeno Lorenzo Soberanes coincidió. Recordó que tal variante tiene presencia en Baja California, México y el Estado de México, además en Quintana Roo, que es uno de los sitios más buscados por los vacacionistas que dejan de tomar precauciones al ir y volver de sus viajes de descanso.

“Es cuestión de un análisis muy científico pero lamentablemente no tenemos el soporte necesario para poder hacer las pruebas para demostrar que tenemos aquí, no sólo la variable Delta (…) Las variantes llegan a donde hay turismo y es a donde la gente vacaciona”, destacó el profesional del ámbito particular.

Hasta ayer, la dependencia contabilizaba en este ayuntamiento 32 mil 675, de los que 3 mil 708 han muerto. A nivel estatal han sido 70 mil 698 los dolientes (7 mil 537 son víctimas mortales y 60 mil 106 sanados) mientras continúa el semáforo epidemiológico en color amarillo –de riesgo medio– en todo Chihuahua. (Alejandro Vargas)

