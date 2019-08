Suman 2 días en paro personal de hospital en Guadalupe y Calvo

Parral.- Se cumplen dos días en paro de actividades en las instalaciones del Hospital de Guadalupe y Calvo en protesta por falta de medicamento y médicos.

A pesar de ser uno de los hospitales que atienden a un mayor numero de derechohabientes, se cumplieron dos días ya sin laborar en las áreas de consulta y trámites administrativos en protesta hasta que sean atendidos por personal de la Secretaría de Salud.

Los manifestantes alegan que no cuentan con medicamento básico ni personal médico para atender a una enorme población en una de las regiones más extensas del estado de Chihuahua.

El área más perjudicada es Consulta Externa, ya que cientos de pacientes no han podido ser atendidos.

Los dirigentes de la protesta aseguran que no cederán hasta que sean atendidas sus demandas.