Suman 40 quejas vs instituciones y servidores públicos ante la CEDH

Hidalgo del Parral.- Durante el primer semestre del año 2022, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 40 quejas de instituciones y servidores públicos estatales y del Municipio.

Así lo dio a conocer el licenciado Amin Corral Shaar, Visitador de la CEDH quien agregó que los registros también incluyen inconformidades en contra de personal del Imss y de Seguridad Pública, así como de la Guardia Nacional y Fiscalía.

Respecto a Seguridad Pública Municipal, están encabezadas también por el uso de la fuerza pública y cobros excesivos, así como detenciones ilegales básicamente de la Dirección de Seguridad Pública.

En el caso de las quejas locales, resaltó que están encabezadas por las direcciones de Seguridad Públicas, tanto de Parral como de Santa Bárbara y San Francisco del Oro, así como de Guachochi, Guadalupe y Calvo y Jiménez.

Le siguen funcionarios de Fiscalía General del Estado, principalmente en contra de agentes del Ministerio Público, por no llevar a cabo carpetas de investigación en tiempo y forma, así como no estar al tanto de las víctimas, no mencionarles sus derechos ni los avances que se están llevando a cabo respecto a sus asuntos.

Además, las quejas incluyen a personal de la Policía Ministerial y la Agencia Estatal de Investigación, junto con la Policía Estatal. En otro aspecto, se tienen las quejas de Educación y de Salud.

De las últimas, Corral Shaar especificó que son básicamente por falta de medicamento aunque, una vez que el quejoso ya cuenta con el mismo, se subsanan y las carpetas pasan a ser archivadas por solución durante el trámite.

Asimismo, hay inconformidades por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que son quejas aisladas y más concretas o más específicas en contra de servidores públicos.