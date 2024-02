Suman 51 choferes de plataformas asesinados

El Diario

Chihuahua, Chih.- Del 2020 a la fecha, han sido asesinados 51 choferes al servicio de plataformas digitales; 18 en la capital, 29 en Ciudad Juárez, dos en Aquilés Serdán, uno en Cuauhtémoc y otro más en Meoqui, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según las estadísticas, en el 2020 sólo hubo tres casos, uno en Chihuahua y tres en Juárez, conforme fueron pasando los años, el número de homicidios contra este sector de la población aumentó, puesto que, en el 2021, las autoridades contabilizaron nueve hechos violentos; cinco en Chihuahua, dos en Juárez, uno en Meoqui y otro en Aquiles Serdán.

El 2022 fue el año más crucial para los choferes, pues ahí asesinaron a 18 en total, 11 en Juárez, seis en la capital, y uno en Aquiles Serdán, mientras que, en el año pasado fueron diecisiete en total, cuatro en Chihuahua, uno en Cuauhtémoc y 12 en Juárez.

Las agresiones no han disminuido, ejemplo de ello es que, en los primeros 58 días de este 2024, ya fueron abatidos tres conductores. Eso sin contar que Irving Geovanni Smith Vargas, de 22 años está desaparecido desde el pasado 14 de febrero. La última vez que se le vio, él estaba trabajando como chofer de Didi, en su vehículo Ford Figo 2019, de color gris.

Además, en ese mismo lapso 33 fueron víctimas de lesiones dolosas; nueve en el 2020; tres en el 2021; cinco en el 2022; quince en 2023 y dos en 2024.

Así mismo, 209 guiadores de estas plataformas, sufrieron algún robo: 86 de Didi, 44 de Uber y 69 de Indriver.

En lo que respecta a los delitos de fraude, amenazas y otros delitos, la Fiscalía contabilizó seis casos, nueve y 20 respectivamente. De igual manera, cuatro fueron privados de su libertad.

El pasado 14 de febrero desapareció el conductor de Didi Smith Vargas; a los dos días, el 16 de febrero, les fue asegurado el vehículo de la víctima a Irvin Rubén M.R. y a Viviana F.M., cuando circulaban en Balleza, al sur del estado; sin embargo, estos, fueron liberados posteriormente por falta de evidencia suficiente.

Tras esto, la madre de este joven desaparecido dijo en entrevista exclusiva para esta casa editora estar sumamente preocupada por él.

“La última vez que yo lo vi a mi hijo fue en una videollamada el miércoles 14 de febrero, yo estaba fuera y a los pocos días me hablaron para decirme que él estaba desaparecido y yo me tuve que venir a Chihuahua porque estaban los rumores de que estaba desaparecido, que muerto y que el carro ya había aparecido y para cuando yo llegué aquí ya habían pasado días de no saber nada de él”, explicó.

En ese mismo sentido, Flor Andrea Vargas Bustillos dijo no entender la razón por la cual dejaron en libertad a las personas que traían el carro de su hijo si este traía evidencias de sangre.

“Es más que obvio que es un carro robado y por eso quiero pedirle su colaboración a Maru Campos porque para pedir votos es son muy buenos pero cuando pasa este tipo de cosas, no nos voltean a ver; por eso exijo que me ayuden a localizar a mi hijo, yo pienso y siento que él está vivo pero necesito a las autoridades para poder localizarlo”, refirió.

Aunado a eso, la madre de Irving expresó que hasta el momento no hay avances y que lo único que quiere saber es en dónde está Irving Geonvanni.

CASOS DE CONDUCTORES ASESINADOS

En diciembre de 2022, el chofer de Didi Heber Jarim Gutiérrez Holguín de 40 años, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado sin vida días después a las 5:30 de la mañana en la colonia La Noria, ubicada al sur de la ciudad de Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, informó en aquel entonces que él presentaba tres impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Su vehículo fue encontrado cerca de donde estaba el cuerpo y aparentemente no le robaron nada.

Aunado a esto y de acuerdo con archivos periodísticos, el 30 de junio del 2021, en la capital también se reportó la ausencia de Diego Otamendi Lozoya, de 23 años, quien era conductor de la plataforma de Didi. Tres días después de su desaparición fue localizado sin vida en un arroyo de la colonia Zootecnia.

Días después del homicidio de Diego se registró el asesinato de José Ángel, otro conductor de la misma plataforma.

Otro de los hechos fue el 4 de julio, cuando familiares de Ángel Romano Linares lo reportaron como desaparecido. Dos días después, el hombre, de 18 de edad, fue localizado sin vida en la colonia Los Llanos, al sur de la ciudad de Chihuahua.

La madrugada del 25 de julio, el cuerpo de Pablo Siáñez Orrantia quedó sin vida en el asiento de su automóvil.

Otro de los hechos fue el asesinato de Irving Iván Tovar, hecho que se registró sobre el cruce de las calles Guillermo Peña Valencia y Diez Cañedo, en la colonia Ponce de León. Lo mismo le ocurrió a Luis López Burgos, a quien se encontró sin vida en las calles del Ejido Sacramento, justo a la altura del kilómetro 25 de la carretera a Juárez, el 12 de agosto.

Rafael Córdova, de 47 años, fue localizado sin vida en el interior del motel Del Monte, donde fue estrangulado.

¿Y EN CIUDAD JUÁREZ?

El 19 de enero de 2021, dos hombres identificados como Manuel L. H., y Jesús Antonio S. S., asesinaron a un conductor de plataformas digitales, en la colonia Aztecas.

El 19 de noviembre del mismo año, un juez obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años, ocho meses de prisión en contra de los acusados.

El 24 de noviembre de 2021 fue localizado en la calle Granito, muy cerca del Camino Real, en la colonia Pánfilo Natera, el cuerpo de Erick Rivera Malpica, que era buscado por sus familiares a través de las redes sociales; era chofer de las plataformas Didi e Indriver.

Otro suceso es el del 27 de octubre de 2022 cuando fueron localizados los conductores Manuel Sergio E. A. y Manuel Alberto B. E., junto con otras cuatro en una brecha de la carretera San Jerónimo que conduce a Janos.

El 7 de diciembre de ese mismo año, otro chofer de plataforma digital fue obligado a bajar de su vehículo por dos hombres armados y luego fue ejecutado en las calles De la Uva y De la Pera, de la colonia Las Huertas.