Suman ocho casos de suicidio aquí este año

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez.— En el estado de Chihuahua, los casos de suicidio han ido al alza en los últimos años, y aunque está afectando principalmente a los jóvenes, se han registrado casos de todas las edades, incluso niños de seis años.

Datos de la Fiscalía General del Estado indicaron que en lo que va de este año 2022, se han registrado 28 casos de suicidio en el estado de Chihuahua, y en Ciudad Juárez se han presentado ocho muertes por esta causa.

El hecho más reciente en la frontera sucedió el pasado domingo 30 de enero, luego de que una mujer se lanzó desde lo alto de un puente ubicado en la glorieta del kilómetro 20 de la carretera Panamericana, frente a su hija de ocho años de edad, por aparentes problemas económicos.

La estadística también indicó que durante el pasado 2021 se registraron 129 muertes a causa de suicidio en Ciudad Juárez. Fue octubre el mes con más muertes, con 20 fallecimientos, y le siguió agosto, con 19 personas que fallecieron por estos motivos.

Durante el año 2020, se presentaron 119 decesos y el mes con mayor número de casos fue marzo, con 18 fallecimientos; en ese mismo año, cuando recién comenzó la pandemia, se registraron 99 casos de muertes por suicidio en hombres, mientras que 20 de éstos fueron mujeres.

Para el año 2021, las muertes a causa del suicidio fueron a la alza, se registraron 108 decesos en hombres y 21 casos de mujeres que decidieron terminar con su vida.

Ofrecen apoyo

La tanatóloga Alma Cuevas mencionó que son muchas las causas por las que una persona puede tomar la decisión de suicidarse: pérdida de un ser querido, enfermedad, o, en el caso de los jóvenes, por divorcio de sus padres o consumo de sustancias.

Dijo que después de un suicidio, los problemas continúan con los seres queridos que cargan con la pena al culparse por no brindarles el suficiente apoyo, por eso es importante que se acuda con un especialista para tratar este tema.

“Lo primero que hay en las familias es la culpa, no saben qué pasó, se culpan porque no estuvieron a su lado, no los escucharon, y muchas veces también de cierta manera el que se suicida lo hace como un castigo para dejarles ese cargo y eso es algo que los papás no pueden soportar”, explicó la especialista en tanatología.

Si usted está pasando por un momento difícil y necesita ayuda, puede comunicarse a los números de teléfono (656) 616-9988 y (656) 629-0668, al Instituto de Logoterapia y Tanatología.