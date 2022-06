Suman tres los menores que deambulaban solos por la calle

Cuauhtémoc, Chih.- Entre domingo y lunes se han sumado tres casos de niños que fueron encontrados solos en las calles y cuyos padres o familiares no han sido localizados, por lo que fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Auxiliar de la Defensa de Niños, Niñas y adolescentes. Aún se trabaja en la localización de familiares.

Con anterioridad se había dado a conocer que durante el domingo, la Policía Municipal aseguró a dos niñas de aproximadamente seis años, que fueron reportadas deambulando solas en las calles.

En el primero de los casos se solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a familiares de la menor Marisela M. C. refirió que su mamá se llama Juana Monarca Cruz.

Pero después de varias horas de tener vigente la pesquisa y de buscar familiares en las calles en donde fue encontrada, no se tuvo éxito por lo que se puso a disposición de la Subprocuraduría Auxiliar de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sobre el otro caso se informó que el domingo minutos antes de las 3:00 pm, en las calles Ferrocarril y Cuarta, los policías del grupo de Motopatrulleros fueron abordados por una ciudadana, quien manifestó que cerca del lugar había una niña posiblemente extraviada.

Los agentes se acercaron a dialogar con la menor, quien estaba llorando y les dijo que era porque su tía le quería pegar y que su mamá, a la cual identificó como Rosita, de pelo corto, no estaba en su casa, por lo que se salió corriendo de la vivienda para que no la alcanzara su familiar, de la cual no supo dar información.

Cabe mencionar que la menor vestía: blusa rosa, vestido azul con blanco, tenis azul con rosa y dijo llamarse: E.J.L.G. de 6 años, a quien se aseguró y se trasladó al área de Prefectura.

Posteriormente y con el apoyo de los medios de comunicación se intentó localizar a la familia de la menor, sin embargo no se logró respuesta alguna, por lo que que también fue puesta a disposición de la Subprocuraduría.

El lunes al mediodía, la Dirección de Seguridad Pública Municipal emitió una tercera pesquisa, para solicitar a la población el apoyo para localizar a familiares del menor de nombre Gerónimo de 5 años de edad.

El niño fue localizado deambulando solo en la calle Melgar e Hidalgo, frente a las zapaterías Delkor. Dice que sus papás se llaman María y Mauricio.

La mañana del lunes las autoridades policiacas confirmaron que no fue posible localizar a sus familiares, por lo que al igual que los otros casos fue canalizado al Subprocuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Cualquier información que ayude a ubicar a los padres y/o familiares de las niñas y el niño, puede ser comunicada a la comandancia de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, al número 6255812714.