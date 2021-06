Suman ya 20 mil hectáreas quemadas

Chihuahua— De acuerdo con el reporte de Desarrollo Forestal de Gobierno del Estado, hasta el momento los incendios han afectado más de 20 mil hectáreas de bosques.

Actualmente mil 87 hombres está combatiendo los 23 incendios forestales que se encuentran activos en diez municipios de la Sierra Tarahumara y en el noroeste de la entidad, informó Refugio Luna, de Desarrollo Forestal de Gobierno del Estado.

Mencionó que dichos brigadistas corresponden a la Comisión Nacional Forestal, de los municipios, del Estado, voluntarios, unidades de manejo forestal, ejidatarios, propietarios, entre otros, quienes combaten actualmente los incendios forestales de los municipios de Casas Grandes, Carichí, Guazapares, Maguarichi, Guachochi, Temósachic, Uruachi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Bocoyna y Ocampo.

Hasta el pasado lunes se contaba con 736 combatientes, pero se sumaron 351 personas más para sumar mil 087 brigadistas de diferentes dependencias, municipios o voluntarios.

Refugio Luna señaló que el siniestro de Casas Grandes prácticamente está liquidado; además, informó que no hay personas lesionadas y hasta el momento no hay reportes de viviendas siniestradas, aunque Protección Civil evacuó un par de poblaciones no se registraron daños.

Refugio Luna afirmó que los incendios con más hectáreas afectadas se encuentran en el municipio de Carichí, el cual afectó el predio de Sapareachi, Las Joyas y la Matiana, en donde hay 84 combatientes con una superficie afectada de aproximadamente de 3 mil 600 hectáreas; el control es del 60 por ciento con una liquidación de 50 por ciento.

Otro de los incendios importantes es cerca de San Juanito, en el Ejido Molinares y Talayotes en el municipio de Bocoyna, en donde están participando 126 brigadistas, quienes tienen controlado el 80 por ciento del incendio y el 70 por ciento ya está liquidado.

Agregó que hay otros incendios relevantes se encuentran en Norogachi y Santa Anita, municipio de Guachochi.

Por otra parte, dijo que el municipio de Guadalupe y Calvo les solicitó la contratación de más brigadistas, por lo cual se agregaron 28 combatientes, además de los 16 que son del municipio.

