Suspenden autocinema en NCG

Nuevo Casas Grandes.- Luego de una serie de contratiempos en los que se estuvo posponiendo el programa de autocinema promovido por la Dirección Municipal de Cultura, se anunció que queda suspendido ya de manera indefinida, confirmó la Directora del Departamento de Comunicación Social, Silvia Orozco.

La encargada de dar a conocer los asuntos al público que se manejan dentro de la Presidencia Municipal, señaló que las proyecciones del autocinema no será posible al menos llevarlas a cabo durante este mes de octubre, por lo que probablemente se prolongue la suspensión de este programa que había tenido gran impacto y aceptación entre la comunidad.

“No tengo los detalles sobre los motivos de que en este mes no haya programado ya autocinema, pero probablemente para el mes de noviembre no se tenga contemplado dado que el clima ya no es favorable por el descenso de temperaturas”, indicó Silvia Orozco.

Se acudió a la oficina de la Dirección de Educación y Cultura en busca de la versión detallada del titular, Aarón Bosquez, pero no se le localizó ahí y tampoco contestó las llamadas que se le estuvieron haciendo, por lo que sólo se cuenta con la versión del Departamento de Comunicación Social a cargo de Silvia Orozco.

Cabe mencionar que algunos contratiempos estuvieron posponiendo la proyección de películas como la nueva versión “live-action” de Disney: Mulan, que causó furor entre las familias de Nuevo Casas Grandes, pero primero por coincidir la fecha con la entrega de apoyos federales que requirieron el mismo espacio y luego por otras circunstancias, fue que se estuvo posponiendo este programa público en el que finalmente, se anunció que ya en este mes de octubre no habrá más proyecciones, mismas que se realizaban en la explanada del Centro de Convenciones.