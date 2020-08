Suspenden a policías municipales de Galeana

Chihuahua.- Los elementos de la Policía Municipal de Galeana fueron suspendidos de sus labores y serán sometidos a exámenes de control y confianza para que demuestren que pueden desempeñar el cargo, luego de que pobladores de aquella localidad denunciaron que han sido objeto de amenazas, extorsiones y agresiones de parte de los uniformados.

El activista Julián LeBaron dijo que, esto se logró debido a la voluntad del pueblo que decidió hacer justicia por su cuenta, luego de que durante once años han interpuesto diversas denuncias que no han prosperado.

El viernes, los pobladores de Galena tomaron las instalaciones de la comandancia de policía para exigir la destitución de los 18 agentes que integran la corporación, al asegurar que son personas que se valen de su posición para cometer una serie de anomalías en perjuicio de la población y no cumplen con el trabajo que se les confirió que es garantizar la seguridad en el municipio.

El activista expuso que, la población ya está cansada de los abusos que a diario tienen que soportar pues incluso hay maltrato físico excesivo, tortura a personas fuera y dentro de los separos, extorsión, amenazas de muerte abuso con los Jornaleros que acuden a laborar a las diferentes comunidades por lo que deben de ser destituidos de sus cargos de inmediato.

Durante la toma de las instalaciones de la Policía Municipal se presentaron disturbios y riñas entre los elementos policiacos y los manifestantes y al final del día en una negociación en la que participaron el presidente municipal de Galeana Ammon LeBaron y el director de gobernación estatal Joel Gallegos en la que se acordó la suspensión de los oficiales y someterlos a exámenes de control y confianza.

Por el momento, elementos de la Policía Estatal resguardan la población de Galeana y la comunidad LeBaron exige que sea la Guardia Nacional la que se encargue de la seguridad pública de aquel municipio.

Cabe señalar que no existen denuncias penales en contra de los elementos de la corporación, pues el activista Julián LeBaron expuso que durante once años han presentado una serie de denuncias, mismas que no han tenido efecto y decidieron actuar por su cuenta logrando la suspensión de los oficiales.