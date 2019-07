Suspenden de su cargo a secretario del Trabajo del SUTM

Ciudad Juárez.- El secretario del Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), Héctor Cano Villela, fue separado de su relación laboral con la administración, derivado de un proceso que se le sigue en la Contraloría por conflicto de intereses, informaron fuentes del Gobierno local.

El líder sindical, quien esta tarde se encontraba en su oficina del Sindicato, afirmó que recibió esa notificación de su separación laboral el viernes pasado en su domicilio, y la recibió un menor de 12 años de edad que es su familiar.

Agregó que a pesar de ello, puede seguir ejerciendo su función como líder sindical.

Además de denunciarlo ante la Contraloría los cuatro empleados que en febrero del año pasado fueron expulsados del SUTM interpusieron una querella penal en mayo pasado contra Cano Villela por prevaricación, es decir, por ser “juez y parte” en el proceso que los trabajadores interpusieron ante el Tribunal de Arbitraje Municipal por su expulsión del SUTM.

“Se decretó una suspensión en base a una supuesta investigación en el área de Responsabilidad por mi participación como representante de los trabajadores ante el Tribunal de Arbitraje, esa es la única causa por la que se decretó una suspensión en mi contra”, mencionó este día Cano Villela.

Dijo que tiene cinco días para contestar la notificación y posiblemente interponga un amparo contra esa decisión.

Agregó que mientras se resuelve este caso seguirá ejerciendo sus funciones en el SUTM porque “a mí no me eligió el presidente municipal a mí me eligió la base trabajadora”.

Anteriormente en mayo pasado, el secretario general del Trabajo y el tesorero del SUTM, Arturo Silva Doray Lícera y Carlos Villegas Ríos, también les fue suspendida su relación laboral con la administración municipal, luego de que fueron notificados de un proceso que se sigue en su contra en Contraloría por hostigamiento sexual, afirmó el director de Recursos Humanos, Oscar Retana Morales.

Cano dijo que aunque tienen suspendida su relación laboral con el Municipio, los tres pueden seguir al frente del Sindicato hasta que un juez decida lo contrario.