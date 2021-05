Suspenden tratamiento a niña con cáncer

Delicias.- Atalia Esperanza de la Torre Torres es una niña que cumplirá 2 años. Ella nació perfectamente sana, pero a los 8 meses de edad se le detectó un cáncer muy agresivo en etapa 4. Esta situación, de por sí grave, se ha agudizado porque el INSABI dejó de cubrir los gastos para niños con cáncer. "De la noche a la mañana nos cambió la vida. Ella lleva 10 meses luchando por su vida por un neuro blastoma, es decir, cáncer muy agresivo en etapa 4. Gracias a Dios salió adelante poco a poco.

Ha recibido 66 quimioterapias y 20 radiaciones, para reducir el tumor tan grande que tenía. El tumor está alojado en venas muy importantes y por eso estaba de por medio su vida. Bendito Dios el tumor se redujo del tamaño de una naranja al de un limón y pudo entrar a cirugía y salió todo bien", dijo su abuela Teresa de la Torre. Sin embargo, ahora lo que se requiere es el autotransplante de médula, pero esto se ha visto obstaculizado por los problemas con el INSABI, ya que hay muchas carencias en este sistema sanitario. "Tenemos el INSABI, pero a veces no hay quimios y como familia nosotros tuvimos que comprar 2 de ellas, que cada una cuesta 50 mil pesos.

Además, las 20 radiaciones se hicieron de manera particular, pues en el INSABI eran muy tardadas y eso nos costó 100 mil pesos, aún con toda la ayuda brindada por los gobiernos estatal y municipal y muchas otras personas", agregó. "Ahora se están realizando estudios porque nos mandaron a Monterrey para el autotransplante. Esto por medio del INSABI, pero el médico nos pedía un medicamento para antes del procedimiento, cuyo valor es de 50-60 mil pesos y eso lo debemos absorber nosotros. Como familia estamos muy unidos y estábamos haciendo muchas actividades de recaudación.

Pero hoy por la mañana el médico nos dijo: 'Está pasando que el INSABI ya no va cubrir los costos de niños con cáncer, ni el trasplante ni la hospitalización' y de forma privada esto cuesta de 300 a 400 mil pesos". La abuela de Atalia está consternada por esto, pues no es posible que el gobierno deje al desamparo a los niños y niñas con cáncer y a todas sus familias ante una enfermedad que no se compara con ninguna otra, que conlleva un desgaste físico, emocional y económico. Quienes deseen apoyar a esta familia pueden encontrarlos en su domicilio ubicado en Rivera del Conchos #31 ó donar a la tarjeta Banorte: 4765 8820 5313 5636 ó comunicarse al teléfono 648 505 03 92.