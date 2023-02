Suspenden visitas al Cereso

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Personas esperaban ayer información al exterior del penal

Ciudad Juárez.— A cuatro días de haber asumido el control de los penales de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) suspendió ayer y hoy –y hasta nuevo aviso– las visitas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 3, ubicado en la parte sur de esta ciudad.

La cancelación fue anunciada ayer por la mañana por personal de la corporación a decenas de personas que se habían formado en el exterior del centro penitenciario, en espera de ingresar al encuentro semanal con los internos.

“Está habiendo movimientos en los Ceresos porque dejó de pertenecer a la Fiscalía General del Estado; ya viene a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública (Estatal, SSPE), entonces ahorita todos sus familiares están bien; estamos haciendo, como vieron, les estamos sacando fichas y les estamos sacando biométricos para mayor seguridad de sus familiares”, dijo ante los familiares Bianca Nevárez, que se identificó como subsecretaria de Asuntos Internos de la SSPE.

“Estamos haciendo un reacomodo dentro del Cereso y, por cuestiones de seguridad, es por eso que se decidió, decidió el secretario de Seguridad Pública, que se suspendieran las visitas; sin embargo, ya la próxima semana se reanudan las actividades normales en todo el Cereso (…) Van a ver que están bien, no se trata de traslados, no se trata de nada de eso”, agregó la funcionaria.

Familiares de los presos respondieron con el planteamiento de diversas inconformidades, como la falta de comunicación de los internos desde el lunes pasado, así como la imposibilidad de hacerles llegar artículos –medicamentos, entre otros– y depósitos de dinero.

“Lo que nosotros no entendemos es por qué no se han comunicado con nosotros; ustedes tienen que entender que venimos con todo respeto y no venimos a pelear, nomás que a agarrar información porque ya es una semana que no sabemos nada de ellos, no se han comunicado”, dijo una mujer que declinó identificarse, mientras que otras denunciaron malos tratos de parte del personal militar que resguarda el penal.

Nevárez concluyó su acercamiento pidiendo a las familias entregar por escrito sus peticiones y quejas.

“Estamos reorganizando todo, estamos haciendo una reingeniería, pero van a estar saliendo comunicados de cuándo ya pueden venir a la visita; es seguro que la semana que entra ustedes ya pueden ver a sus familiares”, insistió.

En el estacionamiento de esta cárcel, de la que el 1 de enero se fugaron decenas de reos, permanecían ayer unidades tanto de la SSPE como de la Guardia Nacional y otras del Ejército Mexicano, mientras que, sobre la calle Barranco Azul –cerrada la semana anterior como parte de las medidas de seguridad adoptadas luego de la llegada de la SSPE–, se abrió de nuevo a la circulación el cuerpo norte.