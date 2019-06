Ciudad Juárez— “Te me fuiste y no sé cómo voy a salir adelante, mi gordita bella, me vas a hacer tanta falta”, le escribió a través de Facebook su madre a Violeta Castorena Mascorro, la niña de cinco años asesinada esta mañana durante una ceremonia de fin de cursos en el jardín de niños Luis Donaldo Colosio, en la colonia Terrenos Nacionales.

El ataque a un padre de familia en el que una bala perdida terminó también con la vida de Violeta conmocionó esta mañana a Ciudad Juárez, al igual que las palabras que su madre, Daniela Mascorro, le escribió a la pequeña a través de sus redes sociales.

“Te me fuiste y no se comoo voy a salir adelanteee mi gordita bella nos vas a hacer tanta falta mi vida tanta falta kien va a andar de gritonaaa de renegonaaa a kien le voy a rogar tanto para ke komas a kien. Dios mio que iseee MAL… EN MI CORAZON SIEMPREEE ESTARAS MI VELLA BEBE TE AMAMOS. En algún momento de la vida volveremos a estar juntas te lo prometoo mi cielooo” (sic), escribió la madre en la publicación que ya ha sido compartida más de 4 mil 200 veces.

Mensajes de solidaridad, tristeza, dolor, fortaleza, exigencias de justicia y “perdón por esta ciudad tan corrompida”, son expresados por quienes han compartido el mensaje de la joven madre, acompañado de imágenes en los que Violenta disfrutaba con su familia.

En su perfil también colocó la imagen de un moño negro con una fotografía de su hija vistiendo el uniforme del preescolar en el que fue asesinada.

Violeta murió tras ser víctima de una bala perdida en la cabeza, durante un ataque contra José Ángel Loera Leal, de 31 años de edad, quien perdió la vida en el exterior del plantel.