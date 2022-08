Tejen hilos rojos por víctimas de la violencia y desaparición

Carlos Sánchez / El Diario Carlos Sánchez / El Diario Carlos Sánchez / El Diario Carlos Sánchez / El Diario

Ciudad Juárez.- Con sus dedos y rafia roja, familiares de personas desaparecidas se unieron este domingo al tejido colectivo “Sangre de mi sangre”, con el que buscan representar la sangre derramada por las víctimas de la violencia.

La actividad nacional coordinada por el colectivo Hilos, de Guadalajara, consiste en tejer por las víctimas de desaparición y feminicidio en México para luego cubrir de rojo todo el piso del Zócalo de la Ciudad de México, explicó Hilda Elisa Ávila López, hermana del juarense César Ávila López, quien fue desaprecio el 7 de febrero de 2011 en el rancho El Tule de Fresnillo, Zacatecas.

Este domingo, integrantes del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, el cual es acompañado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), así como la agrupación Madres de Fe se reunieron en el Memorial de Personas Desaparecidas, ubicado en el Parque Borunda, para crear la alfombra roja.

“El profesor Ricardo Bermeo es el coordinador de los colectivos de Zacatecas y él se dio cuenta de este proyecto que estaba en Guadalajara, entonces él viajó a Guadalajara, fue a donde estaban tejiendo, se puso a tejer y le gustó la actividad, y dijo: nos solidarizamos los colectivos de Zacatecas con ustedes. Y yo soy parte de uno de los colectivos a Zacatecas y me mandaron fotos y me platicaron, y dije: Yo me lo traigo a Juárez, a Chihuahua”, explicó Ávila López.

Zacatecas y Chihuahua fueron los primeros en unirse al tejido colectivo, del que ya forman parte más de 17 Estados del país, y en el que en Ciudad Juárez han participado aproximadamente 30 personas.

“El proyecto es poner una alfombra en el Zócalo de la Ciudad de México, cubrirlo totalmente, son 65 metros cuadrados aproximadamente. No tenemos ahorita una fecha exacta, nosotros aquí iniciamos el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas; vamos a marchar con este tejido el 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, de la Catedral al Parque Borunda”, a partir de las 4:00 de la tarde, informó.

Dijo que si terminan antes, al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, será instalado en la capital del país y sino será instalado hasta el 8 de marzo, el Día de la Mujer.

“La intención es llegar al Zócalo en una fecha significativa, para que se vea que está el Zócalo lleno de sangre, debido a la violencia, eso es lo que queremos evitar; nuestro grito esté tejiendo”, destacó.

Hilda Elisa, hermana de César Ávila López, quien tuvo que huir de la ciudad después de la masacre de Villas de Salvarcar, ocurrida el 30 de enero de 2010, porque uno de sus hijos estaba en la fiesta y logró sobrevivir, lo que los llenó de temor; pero, en 2011 al llegar al poblado de El Tule, Zacatecas, fue víctima de desaparición forzada.

Ella asegura que su familia siempre ha sido humilde y honesta, por lo que cree que su hermano fue privado de la libertad por conducir un carro con placas de Chihuahua.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, el municipio de Juárez cuenta con un histórico de 922 personas ausentes, desde 1964; 155 de ellas mujeres y 767 hombres, la gran mayoría entre los años 2007 y 2019, aunque en lo que va de 2022, 13 familias más se han sumado a la búsqueda de sus hijos, 12 hombres y una mujer.

Las madres y familiares de hombres y mujeres desaparecidos que participaron este domingo invitaron a la comunidad a unirse al tejido colectivo el último domingo de cada mes en el Parque Borunda, teniendo desde su casa y luego llevando su tejido o con la donación de rafia de color rojo.