Tememos por nuestra vida y la de nuestras familias: LeBaron

Ciudad de México.- Integrantes de la familia LeBarón acudieron a la Fiscalía General de la República a denunciar amenazas y hostigamiento por parte de la policía municipal de Galeana y declararon sentir preocupación por su vida y la vida de sus familiares

“Son amenazas directas y esperamos que las Secretarías de Seguridad de la nación a las que consideramos las más importantes porque garantizan que podemos seguir vivos y trabajando, esperamos que reconozcan la importancia de sus puestos, tomen cartas en el asunto y nos den las garantías básicas” expusieron al salir de las oficinas de la SEIDO.

Confiaron en que la Guardia Nacional pueda encargarse de la seguridad municipal en tanto se desarrolla una estrategia que logre funcionar de manera permanente para las policías municipales.

“Estamos pidiendo formar las bases para una policía municipal pero junto con un juez cívico, hemos rogado por años que tengamos un juez cívico” dijeron a su salida de la Fiscalía.

Respecto a los avances en las investigaciones del asesinato de nueve integrantes de su familia en noviembre de 2019, dijeron ante medios de comunicación que se han librado más de 19 órdenes de aprehensión contra ex policías y ex militares que estarían relacionados con la masacre ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora.

Miguel Leyva Medina, titular de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO fue el encargado de dar a conocer los avances de la investigación en una reunión privada a la familia LeBarón.

Sin más detalles, Adrián LeBarón insistió en que fue notificado este martes de las más de 19 órdenes de aprehensión “pero no hay gente que esté arraigada, sí, hay otros vinculados a proceso pero ya he dicho, es por otros delitos, no por el homicidio” concluyó.