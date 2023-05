Temen al Título 8, migrantes ya no buscan entregarse

Fernando Méndez / El Diario

Ciudad Juárez.- Debido al temor a ser deportados hasta su país de origen a partir del próximo 12 de mayo, cuando termine el Título 42 y se aplique para todos los migrantes irregulares el Título 8, grupos han comenzado a ingresar a Estados Unidos sin entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

“Ahorita muchísimas personas están avanzando (de manera irregular), porque ahorita el 11 de mayo se escucha que se va a quitar el artículo 42 (a las 11:59 de la noche) y va a entrar en vigencia el artículo 8, que es lo que indica que si entra en vigencia el artículo 8 todo inmigrante que entre ilegal al país lo deportan directamente hacia su país, ya no lo deportan hacia México. Y por eso muchas personas están tomando esa decisión hoy en día”, explicó “Richard”, de origen venezolano.

Narró que él cruzó a través de una brecha desde Juárez hasta El Paso, en donde se encuentra refugiado junto a un grupo de aproximadamente 300 personas de distintas nacionalidades.

Dijo que todos los días cruzan la frontera grupos migrantes con la intención de adelantarse al fin del Título 42 y el inicio del Título 8 para todas las nacionalidades, pese a los peligros a los que se enfrentan al tratar de llegar a Estados Unidos, como la altura del muro fronterizo y los grupos delictivos.

“Hay otros que se están quedando en hoteles, hoy llegaron muchas personas, más o menos 150 personas… Estábamos en Juárez, pero ahorita como la aplicación CBP One tiene muchísimos problemas, está marcando error, no está marcando citas, y hay muchísimos errores en esa aplicación”, informó.

Ledimar también forma parte de los migrantes de distintas nacionalidades, la mayoría venezolanos, que han comenzado a ingresar a Estados Unidos desde Ciudad Juárez a través del desierto, los cerros, el muro o la malla fronteriza, con el fin de evitar ser detenidos.

“¿Cómo esperar (el fin del Título 42)?, si dicen una cosa y después salen con otra, y cuando uno se entrega simplemente te meten preso y no te dicen nada, entonces uno no tiene seguridad de nada, por eso uno no lo espera. Y la espera es muy agonizante”, comentó.

Explicó que primero buscó una excepción humanitaria a través de la aplicación móvil CBP One, pero no logró conseguirla, por lo que luego cruzó el río internacional y se entregó a la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, pero fueron devueltos a México a través de Matamoros.

“Tuvimos que agarrar el tren y por medio de tanto desespero, al ver que mucha gente estaba pasando acá de ilegal y llegaba acá al refugio, pues eso fue lo que hicimos”, relató mientras permanecía albergada en El Paso, en busca de un permiso para poder continuar su camino hacia el interior de Estados Unidos.

La migrante sudamericana le pidió apoyo al Gobierno de Joe Biden, el cual advirtió que sus fronteras continúan cerradas y que el 12 próximo de mayo, cuando termine el Título 42, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) regresará a hacer cumplir todas las leyes de inmigración bajo el Título 8, procesando a aquellos que no tienen una justificación legal para permanecer en los Estados Unidos para ser deportados.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Araceli Lazcano, portavoz del Centro de Oportunidad para Personas sin Hogar en El Paso, informó que desde el lunes pasado comenzaron a recibir “grandes números” de personas migrantes en busca de ayuda, como alojamiento, comida y ropa. Y hasta el fin de semana el albergue contaba con 150 personas dentro del edificio y 250 en su exterior, previo al fin del Título 42.