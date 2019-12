Temen bolivianos en Juárez que se desate violencia en su país

La comunidad boliviana en Chihuahua externó su preocupación por que se desate la violencia en aquel país una vez que se convoque a nuevas elecciones y adelantó que no se invitará a Evo Morales Ayma al estado tal como ocurrió en Michoacán, donde se reunirá con etnias indígenas antes del 15 de diciembre.

"No hay ningún plan para que venga a Chihuahua y no creo que se dé porque en el norte del país no hay muchos bolivianos, la mayoría vive en estados del sur", apuntó en entrevista telefónica Kory Espinoza, dirigente de la Casa Amiga de Bolivia en la ciudad de Chihuahua.

La activista condenó el golpe de estado que obligó a Morales Ayma a huir de Bolivia y refugiarse en México y refirió que existe preocupación entre los ciudadanos bolivianos asentados en el estado por un posible brote de violencia en el próximo proceso electivo y que desaparezcan los programas asistenciales implementados como la entrega de becas a estudiantes y adultos mayores.

"La comunidad aquí condena la violencia de la policía hacia la población civil y rechaza el golpe de estado, así como se pintan las elecciones esperamos que surjan liderazgos que vayan a respetar lo conquistado, pero posiblemente se desate la violencia", estimó Espinoza.

Evo Morales, confirmó ayer que visitará una de las regiones purépechas en el estado de Michoacán antes del 15 de diciembre en donde participará en un encuentro con las etnias mazahua, otomí y nahua en el marco de la celebración del Encuentro Estatal con los Pueblos Indígenas de Michoacán.