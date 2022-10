Temen incumplir con reforma en materia sindical

Tomada de Facebook Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Aun y cuando la nueva ley laboral obliga a “legitimizar” los contratos colectivos antes de mayo del 2023, el sistema digital del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral está saturado por falta de personal, poniendo en peligro que los sindicatos cumplan con el proceso en esta frontera, señaló la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“Muchos contratos no se van a alcanzar a legitimar, no por causas imputables al sindicato, sino al Gobierno federal que no le ha otorgado el recurso al Centro Federal para que tenga la suficiencia idónea”, apuntó el secretario general de la federación regional de la CTM, Jesús José Díaz Monárrez.

La legitimización de los contratos colectivos es un proceso que se realiza una sola vez y que contribuirá a evitar la simulación en la negociación colectiva a través de su depuración. El plazo para cumplir con el requisito vence el 2 de mayo de 2023.

Sin embargo, el avance ha sido lento en esta frontera, en la que el 70 por ciento de los 69 sindicatos ha iniciado el proceso, pero con citas cada vez más largas.

“La saturación se empezó a notar desde el mes pasado en que el Centro Federal se retrasó en dar fechas para la recepción de los documentos de dos o tres meses, y ya nos faltan seis meses para que termine el plazo”, comentó el dirigente.

“A nivel nacional nos han mencionado que no se aceptan propuestas o comentarios para mejorar el servicio, nos ven chiquitos y orejones. Batallamos con todo, no tenemos con quién orientarnos y no nos atienden. Toda reforma implica gastos y no hay un recurso para implementar la reforma”, agregó Díaz Monárrez.

Al momento, está pendiente por completar el proceso de legitimización el 30 por ciento de los 120 contratos colectivos radicados aquí.

“Llevamos, en el caso concreto de la delegación regional en Juárez, 70 por ciento de avance, pero nos faltan algunos sindicatos que han tenido problemas por la fecha que no libera el Centro Federal por la saturación que presenta”, explicó el dirigente sindical.

El trámite se da a través de la plataforma digital del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Cada sindicato sube la documentación requerida al portal para luego recibir una fecha en la que se revisará.

El Centro Federal verificará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un ejemplar impreso del mismo por parte del patrón; asimismo, que este contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto.