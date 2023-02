Temen que regrese mal olor al Semefo

El Diario

Ciudad Juárez.- Aunque los olores fétidos que emanaban las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) ya no se han percibido durante la última semana, los vecinos del lugar temen que el problema regrese cuando llegue el verano y que sólo haya sido una solución temporal.

Quienes viven frente al lugar mencionaron que observaron trabajos en días pasados, aunque desconocen el tipo de reparaciones que se hicieron en el interior.

“Como que pusieron aires la semana pasada, yo creo que por eso ya no huele, pero sí era muy molesto”, dijo Felicitas Márquez, quien vive frente al Semefo y atiende un pequeño puesto de abarrotes.

El fiscal de Distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, aseguró que tras cinco meses intentando licitar el servicio, finalmente se realizaron las adecuaciones al Semefo para evitar la emanación de olores en los alrededores.

Dijo que se trabaja en los cuartos fríos, en el incremento de las inhumaciones para evitar el acumulamiento de cuerpos y en la refrigeración, aunque no reveló el nombre de la empresa a la que se otorgó de manera directa la licitación para efectuar dichos trabajos ni el monto destinado.

“Hace como un mes todavía olía poquillo, pero ya últimamente estas dos semanas ya no ha olido mucho, anduvieron acordonando y limpiando todo esto, pero no sabemos en realidad qué hayan hecho, pero esta semana ya no ha olido; sí hemos notado la diferencia porque antes era mucho, pero no sabemos si en tiempo de calor vuelva, pero por lo pronto pues sí estamos conformes porque es mucha la diferencia”, dijo Gerardo Siqueiros, quien tiene un taller mecánico frente al lugar.

A pesar de que en los últimos días han notado la disminución de la molestia, quienes habitan o tienen negocios frente al lugar ubicado en las calles Fortín de la Soledad y Valle del Cedro, mencionaron que esperan que la solución no sea temporal.

“Pues fue porque vino la gobernadora nomás, olía mucho cuando estás afuera, pero dicen que es cuando abren no sé qué cosa, las puertas o que las limpian. Para serle sincero en estos últimos días no me he fijado porque llego y me encierro, pero de que si olía bien fuertote sí, yo era incrédulo también, tengo un año rentando aquí y una vez se me descargó la camioneta y me dio dolor de cabeza porque olía muy fuerte”, dijo Alexis Reyes, quien atiende una peluquería frente al Semefo.