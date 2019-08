Tendrá Polivoz su bioserie

Ciudad de México.- La vida del comediante Eduardo Manzano se someterá al tratamiento de una bioserie, aunque el único rubro que no se tocará será la etapa que vivió junto a Enrique Cuenca en el programa Los Polivoces.

Así lo aseguró el actor, quien prefiere no profundizar por completo en esa época de su carrera.

"No la estoy excluyendo definitivamente (de la serie), sino que simple y sencillamente le quiero dar un trato muy especial a esa etapa.

"En mi bioserie, Los Polivoces no van. No hay problemas, sólo no quiero llevarlo", afirmó el actor, de 81 años, en entrevista.

Manzano recalcó que durante los seis años que trabajó junto a Cuenca, donde crearon más de 40 personajes, nunca hubo una pelea fuerte y tampoco terminaron enemistados, como se especuló en el 2000.

El humorista, que cuenta con 50 años de trayectoria artística, dijo que su serie comenzará desde antes de su nacimiento hasta la actualidad.

Abordará la forma en cómo sus padres se conocieron, lo concibieron, su crecimiento, las oportunidades laborales que tuvo y hasta sus fracasos, entre otras cosas.

"El guion y los actores ya están listos. Se dirán todas las cosas que me han pasado, así como los tropiezos que he tenido", adelantó.

Por el momento, Manzano no quiso compartir qué actor le dará vida en este proyecto, pero sí advirtió que participará como narrador de la historia, relatando su vida e incluso hará algunas apariciones en pantalla.

Paralelo a su bioserie, Manzano participa de lleno en la segunda y tercera temporada de Una Familia de Diez, con su personaje de Don Arnoldo.

La historia regresará a la pantalla chica este domingo 25 de agosto, a las 19:30 horas, por Las Estrellas, y dentro de unas semanas, el actor y el resto del elenco, iniciarán una gira teatral por Estados Unidos.