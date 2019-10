Tengo la responsabilidad de salvar al maíz: Yako

Chihuahua.- “Tengo la responsabilidad de salvar al maíz como patrimonio nacional, por lo cual no se podrá comercializar, pero sí intercambiar, es decir, una persona podrá dar un costal de maíz por una gallina y es legal”, manifestó el diputado de Morena, Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez.

Lo anterior tras aprobarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por parte del Senado, lo cual obliga a México adherirse a el acuerdo internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), para adoptar semillas híbridas y transgénico, no sólo maíz si no también flores, comentó el legislador federal.

Se realizará un decreto para que el Maíz sea patrimonio nacional y que el único dueño de esta semilla sea México, el cual se podrá utilizar en otras naciones pero sin decir que son los dueños, informó.

El también presidente de la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria en la Cámara de Diputados, dijo que el acuerdo establecido por la UPOV señala que el intercambio de semillas debe ser regulado a través de las casas comerciales.

Sin embargo, agregó, la ley le da facultad a un país a reservarse algunos capítulos, por lo cual se está haciendo una propuesta para proteger el maíz, primero el prohibir la siembra del transgénico y segundo para permitir cuando se trate de maíces de los pueblos originarios, es decir semillas nativas, la gente se las pueda intercambiar.

Mencionó que se tiene que presentará un dictamen donde se proteja al maíz y que se declare patrimonio nacional, donde el propietario será México y se podrá utilizar pero no ser dueño de quien lo usa, además incluirá en la ley la protección de todas las flores del país, sean nativas o no, siempre y cuando no dependan de una modificación genética.

Asimismo dijo que varias personas del sector primario han presentado algunas propuestas para mejorar el dictamen, el cual tendrá que estar listo a más tardar el 31 de diciembre del presente año, ya que forma parte de la agenda legislativa de Morena.