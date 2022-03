‘Tengo miedo’: madre de juarense involucrado en golpiza en estadio de Querétaro

Tomada de internet

Ciudad Juárez.— La madre de familia asintió con la cabeza y con un gesto de dolor que precede al llanto cuando se le preguntó si su hijo es el hombre de playera verde, similar al uniforme del equipo de futbol Bravos de Juárez, que aparece en fotografías y videos tomados en el estadio Corregidora de Querétaro, donde el sábado hubo una riña campal que dejó al menos 26 heridos.

“No le puedo decir que no”, respondió ayer desde detrás de la reja de la casa en la que vive hace ya 30 años.

Tenía los ojos llorosos y marcas de ojeras. Dijo que no puede dormir desde el sábado, que se pone en el lugar de las familias de los lesionados y, sobre todo, que está presa del temor a represalias contra su familia debido a que su dirección circula en diversas redes sociales.

“Tengo miedo, porque mucha gente sacó la dirección de mi hijo, dijo que conocía el domicilio de su mamá y que probablemente aquí estaba. No, yo aquí no tengo a nadie”, comentó la mujer, de 51 años.

Su hijo es Juan Gerardo D. C., uno de los asistentes al partido de futbol entre los equipos Atlas de Guadalajara y Gallos Blancos de Querétaro, cuyas imágenes de violencia y saña dieron ya la vuelta al mundo.

Distinguible por la playera verde del club de futbol local, el juarense –de pantalón beige y lentes encima de la frente- se observa en un video mientras, junto con otros asistentes, patea a un hombre que se encontraba ya sobre el suelo, con el torso desnudo e inerte ante la golpiza.

Su nombre circuló desde el domingo siguiente en redes sociales, donde también se difundió después su credencial de elector con la dirección de la casa de su madre, en un sector de población trabajadora ubicado en el sur de Juárez, que aún es una de las ciudades con mayor cantidad de homicidios en México.

Su madre, que pidió no ser identificada, dijo que Juan Gerardo no vive en casa desde hace alrededor de un año, y que se enteró de que estaba en el estadio de Querétaro debido a que una conocida le envió una de las fotografías, por lo que le llamó por teléfono la mañana del domingo.

“Le dije ¿qué pasó? Mira todo lo que ha pasado. ¿Por qué no te saliste si viste que empezaron a golpearse ahí y todo? (Él dijo) que me tranquilizara, que iba a pasar, nada más”, comentó.

En entrevista, agregó que esa fue la última vez que habló con él, que no sabe dónde está y que ninguna autoridad ha acudido a buscarla. La Fiscalía General del Estado (FGE), por separado, informó también no contar con orden de captura.

Los dos primeros nombres de Juan Gerardo –sin apellidos- aparecieron el lunes en la lista difundida por el gobierno de Querétaro sobre los que denominó 26 “principales agresores” detectados en el estadio, por lo que la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios realizó 21 cateos en cinco municipios de aquella entidad.

En la colonia donde vive su madre, vecinas de Juan Gerardo dijeron haberlo conocido desde hace 30 años y no recordar que fuera problemático ni violento, sino que había sido “un niño normal, feliz, contento, siempre jugando al futbol”, que se comportaba bien y acudía a la escuela.

Posteriormente, narró, truncó sus estudios cuando estaba en la preparatoria, trabajaba y acudía a los partidos de futbol de los equipos que ha habido en Juárez, a los cuales también seguía a otras localidades.

“Sé que hizo algo malo y estaba a lo mejor en mal… en ese momento (...) Yo me pongo en el lugar de la familia que está sufriendo por sus hijos; yo espero que pronto salgan, que no se empeore más su salud y ante mí pido mil disculpas; son cosas que no, yo no... Como le digo: aquí en la casa es uno, ya fuera ya no le puedo decir, entre los amigos, ya no le puedo decir, pero aquí era diferente”, dijo.

“Muchas veces la gente habla a veces mal de uno, como padres, que dicen ‘es que en la casa lo pasó, por eso crecen así, rebeldes’. Yo, no porque ahorita esté el problema, pero pregúntele a todos, a los que son dueños de las casas, pregúnteles, que lo vieron desde chiquillo: yo siempre anduve atrás de ellos, ‘háganse pa’acá, pónganse, quítense’... Pero pues ya desgraciadamente cuando ellos son mayores agarran su camino y muchas de las veces unos sí hacen caso, otros no”, agregó.