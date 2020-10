Tomada de Facebook / Fue ejemplo de fortaleza, dice su madre

Chihuahua.- A sus 7 años, Rafaela no resistió la embestida con la que llegó el Covid-19 a su familia.

“Aunque ahora mismo el dolor es insoportable, tengo sólo agradecimiento por la vida de mi Rafaela”, dijo su madre, Diana Martínez Rodarte.

Ella también destacó la fortaleza que tuvo su hija durante los meses de lucha para salir adelante de la malformación congénita en la espina dorsal con la que la niña nació, y que le ocasionaba que no pudiera caminar.

“Desde que llegó a este mundo nos estuvo dando lecciones de lucha y fortaleza, aun en sus últimos momentos”, expresó Diana. “Es una niña profundamente amada y a donde quiera que iba atraía la atención por su gran carisma”.

La noticia del fallecimiento conmovió en redes sociales a amigos y familiares.

“Quiero quedarme con la esperanza de que pronto su recuerdo me causará una sonrisa y no las amargas lágrimas que ahora derramo. Por el momento me consuela pensar que en el cielo juega entre nubes”, afirmó un familiar.

De acuerdo con los indicadores oficiales del Sector Salud, hasta el viernes pasado se reportaban cuatro casos de defunciones por coronavirus en menores, y en los últimos tres días la incidencia llegó a siete.

El Diario reportó el caso de Rafaela el pasado 18 de octubre, luego de que enfrentara complicaciones para tener sus terapias de rehabilitación ante el confinamiento por la pandemia, ya que padecía secuelas en su desarrollo físico e intelectual.

Estudiante del Centro de Atención Múltiple (CAM) 7003, tenía suspendidas algunas terapias como una equinoterapia desde marzo, además de sesiones de mecanoterapia. Por WhatsApp, su madre intentaba hacer estos trabajos siguiendo las indicaciones de sus terapeutas que trabajan a distancia.

