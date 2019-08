Tenían Aztecas equipo espía en la Fiscalía

Ciudad Juárez— Seis funcionarios, entre agentes ministeriales y del Ministerio Público (MP), filtraban información del personal y de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte al grupo delictivo “Los Aztecas”.

Lo anterior se desprende de la indagatoria iniciada hace unos días en contra del policía ministerial Raúl Terrazas Bouché, acusado de entregar datos a esa pandilla para que asesinaran a tres de sus compañeros.

De acuerdo con los mensajes extraídos del celular de un mando de “Los Aztecas” –Juan Pablo Vázquez Olivas, “El Compadre”, quien tenía como número de celular (656) 349-65-54–, Terrazas señala contar con compañeros dispuestos a colaborar con esa organización criminal.

“... el coma de ahí es uno de su confianza machinsote y hasta me preguntó que si no estaba involucrado con la lista que me pasó porque si sí está lo van a sacar en caliente” (sic), se revela en un audio recuperado de la aplicación de WhatsApp que al parecer recibió Vázquez Olivas el 14 de noviembre de 2017 a las 10:26 de la noche.

El audio al parecer fue enviado por Terrazas, quien estaba registrado en el celular del presunto narcotraficante como “Watsgonsa”.

Además, en un mensaje enviado por Vázquez Olivas –quien tenía su celular registrado bajo el nombre de Domingo Corrales– se extrajo una misiva en la que se utilizaron palabras claves y los investigadores determinaron que quería decir “que es más satisfactorio para su organización estar bien con el gober (que significa Gobierno y cualquier corporación policial), ya que nunca van a competir y lograr el dominio sobre estas corporaciones a cargo del Gobierno de cualquiera de los tres niveles”.

En otro mensaje presuntamente remitido por Terrazas se advierte de que algunos mandos de la corporación determinaron apoyar a “Los Aztecas” por temor o para evitar problemas con los miembros de esa pandilla.

“Era el koma de menudeo (la Unidad de Narcomenudeo) pero lo quitaron y pusieron al que anda cagándola machín a Gómez y orita está en turno de noche, dando apoyo nomas. En la noche no ay departamento. Es solo apoyo en guardias patrullar las calles nomas. El nomas kiere saber si trai bronkas aca para abrirse. Que el no quiere pedos” (sic), repone.

Y agrega: “O que si puede andar a gusto sin andar al pendiente de que le pueda pasar algo y el en lo q nos pueda echa la mano. Anda bien cagado” (sic), se señala en un mensaje que de acuerdo con la FGE fue enviado por el agente Terrazas Bouché, detenido el pasado fin de semana y puesto a disposición de un Tribunal de Control el viernes pasado.

En esa diligencia pública Terrazas fue acusado de haber incurrido en los delitos contra la seguridad de la comunidad y homicidio por presuntamente haber aportado información a “Los Aztecas” respecto a tres de sus compañeros ministeriales, así como contra el primer comandante de la Fiscalía en la Zona Norte, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

La filtración de información derivó en el asesinato de dos de las víctimas, lesiones de gravedad a una agente y se usó para un atentado contra Zuany.

Los datos presuntamente permitieron el ataque a balazos registrado el 27 de octubre de 2017 en las calles Oasis de Qatar y Oasis de Lisboa del fraccionamiento Pradera de los Oasis, en contra una mujer agente que sobrevivió, así como en perjuicio de los ministeriales Pedro Valadez Rodríguez, de 25 años; y Héctor Manuel Montañez Ríos, de 45, quienes fallecieron.

Ambos estaban adscritos a la FEM cuando fueron acribillados al llegar al domicilio de su compañera para recogerla y presentarse a trabajar ese día.

Un investigador de la FGE indicó que el policía Raúl Terrazas recibía de “Los Aztecas” un pago semanal de mil 500 pesos por la información que filtraba, además de bonos por datos relativos a detenciones importantes y ciertos “favores”, como efectivo cuando colaboraba en entregar droga decomisada.

Además el investigador indicó que de las indagatorias se desprende que junto con Terrazas otros cuatro ministeriales y dos agentes del MP también aportaban datos a “Los Aztecas”.

