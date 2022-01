Tenían un año operando el fraude en IMSS

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Se investiga el otorgamiento, probablemente irregular, de licencias con goce de sueldo a trabajadores del Hospital General Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la imagen Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / La oficina del SNTSS en el interior del hospital 66 fue asegurada por la FGR el pasado martes

La investigación interna iniciada por el otorgamiento probablemente irregular de licencias con goce de sueldo a trabajadores del Hospital General Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apunta a que, en un año, alrededor de 200 empleados recibieron este beneficio por parte de los delegados sindicales en esta unidad médica, indican datos extraoficiales.

La misma información –obtenida en diferentes fuentes– agrega que una de las representantes en Juárez del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Karla Mesa, conoció de la indagatoria por parte del IMSS y, se indicó, buscó afectar al personal de confianza que reportó las presuntas anomalías.

Este medio buscó ayer a Mesa en la oficina de la Sección VIII del SNTSS en esta frontera, ubicada en la avenida Vicente Guerrero, pero no fue localizada y no respondió a una solicitud de entrevista.

La oficina del SNTSS en el interior del Hospital 66 fue asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado martes, cuando también colocó un sello indicando el curso de una carpeta de investigación.

“Presentaron una denuncia por unos papeles falsos, y en base a eso están haciendo una investigación; hasta ahí es donde conozco que existe eso”, dijo ayer en entrevista el secretario general de la Sección VIII del SNTSS, Gerardo de León Arellanes.

Si bien los datos extraoficiales indican que De León conocía desde al menos agosto sobre la averiguación interna, en entrevista dijo haberse enterado “ayer o antier”, cuando Mesa le informó sobre la intervención del Ministerio Público federal.

“A mí me dijeron que ‘está la Policía aquí’ (…) El día que hubo eso, fue cuando me informó Karla Mesa, ella es mi secretaria del Trabajo”, dijo De León.

“Creo que encontraron un documento que no entró en tiempo y forma, algo así, por eso están investigando, que no entró en tiempo y forma un permiso de un trabajador, es un permiso, una licencia es un permiso”, agregó.

El miércoles, la delegación estatal del IMSS, a cargo de Daniel Bonilla y Calderón, sólo mencionó en un comunicado que “esta representación y la Sección VIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en el estado coadyuvan en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República”, y que no daría más datos.

Por separado, la información extraoficial obtenida agregó que la carpeta de la FGR, cuyo sello de aseguramiento del inmueble indica que es de 2021, derivó de la averiguación interna iniciada por la expedición de licencias probablemente irregular con goce de sueldo en el Hospital 66, sobre la cual El Diario reportó en noviembre.

Los datos obtenidos ayer apuntan también a que el esquema de beneficios –basado en justificaciones falsas– era ofrecido a los trabajadores desde hace aproximadamente un año por parte de los delegados del SNTSS en ese sanatorio ubicado en el suroriente de Juárez.

De León confirmó ayer a este medio que Christian Lomas, Jorge Ramírez, Luis Miguel Contreras y Fernanda Murillo son delegados del SNTSS en esa unidad médica y encargados de gestionar licencias con goce de sueldo.

“Si los están investigando, ellos lo único que hacen es tramitar, hacer gestiones administrativas aquí. Por ejemplo, una trabajadora del instituto sindicalizada necesita un permiso (…) un ejemplo, se le fractura un hijo chiquito y ya necesita cuidados maternos; la trabajadora presenta un documento expedido ya sea por una institución de salud, y los compañeros lo que hacen es llenar un formato, lo presentan al instituto y están poniendo el motivo por el que va a faltar, para que no le afecten sus faltas en su sueldo, eso es lo único que se hace”, dijo De León.

Este medio solicitó entrevistar a los delegados del SNTSS mencionados en la oficina sindical temporal que tienen en el HGR 66, pero no hubo respuesta.

La información obtenida agrega que la indagatoria interna inició cuando en la oficina de Personal de ese hospital se advirtió que en diversos trámites de este tipo aparecían justificantes con inconsistencias en firmas y nombres de médicos y clínicas.

También, que alrededor de 70 empleados que recibieron el beneficio declararon ya ante el órgano de control interno del IMSS, y que la institución les retuvo en el pago de los aguinaldos el monto del salario que percibieron durante el período que duraron las licencias que tramitaron a través de los delegados del SNTSS.

“Fue consecuencia de aproximadamente 200 o 250 licencias tramitadas durante el año en favor de trabajadores, en donde se identificó que muchas firmas de los mismos trabajadores no correspondían a sus firmas, porque en lugar de llegar a la unidad, le hablaban al delegado, el delegado hacía todo y hasta firmaban”, se informó.

Al insistir en que no conocía sobre la investigación de las licencias sino a partir del aseguramiento de la oficina por parte de FGR, De León aludió a otras publicaciones.

“Decían que ‘Gerardo de León vende plazas a cien mil pesos’; dije ‘ay qué padre que fuera así’, pero no, no se puede”, dijo.

“Me publicaban que yo vendía plazas aquí en el instituto, aquí en el Seguro Social, y pues yo no doy, yo no vendo plazas; yo lo que doy son propuestas de trabajo, las plazas las da el instituto, es el patrón, y yo doy propuestas de trabajo… sin mi firma no puede entrar una persona a trabajar”, señaló.

