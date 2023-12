Tensión y malhumor por bloqueo en el ‘Libre’

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Una mujer discute con los trabajadores de Ferrocarriles Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Algunos Conductores prefirieron salir de sus autos y esperar Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Frente a los inconformes aguardaban agentes estadounidenses, preparados con escudos antimotines

Un grupo de al menos 100 ferrocarrileros se manifestó ayer en el puente internacional Córdova-Américas, con un bloqueo que durante siete horas mantuvo cerrado el principal acceso a El Paso en esta frontera, al demandar liquidaciones y pensiones justas.

La protesta desató el disgusto de las personas que iban a Estados Unidos, lo que provocó enfrentamientos; también hubo agresiones de elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo con denuncias de familias de los manifestantes.

A las ocho de la mañana, los quejosos se colocaron justo en la joroba del puente “Libre”, frente a una barrera y exhibiendo mantas y pancartas mientras impedían el paso a los vehículos que estaban a punto de ingresar al vecino país.

Horas después se desató la furia de algunos trabajadores y estudiantes que esperaban en la línea y se enfrentaron con los ferrocarrileros, quienes no se inmutaron y siguieron con el cierre.

A espaldas de los inconformes, la mayoría adultos mayores, aguardaban agentes de Aduanas de Estados Unidos, preparados con escudos antimotines por si la protesta se salía de control. Además, cerraron el cruce con mallas de púas.

De este lado, elementos de la Guardia Nacional trataron de disuadir a los manifestantes para que se retiraran y dejaran pasar a los ciudadanos que estaban en la fila, pero los inconformes aseguraron que si no hablaban con alguien de la Secretaría de Gobernación no iban a moverse y hasta amenazaron con quedarse a dormir ahí.

A las dos de la tarde, los militares jalonearon a algunos familiares de los ferrocarrileros, incluyendo mujeres, quienes se habían retirado por unos momentos del puente e intentaban regresar a la protesta, denunciaron.

No los escuchan

Una hora más tarde, sin hablar con ningún funcionario federal, el grupo decidió retirarse y su abogada, María Elena Antillón, dijo que realizarán otras estrategias para que sus peticiones sean atendidas.

“Estamos pidiendo que se les dé lo que por derecho les corresponde a los jubilados, liquidados y no liquidados, que se les resarza el daño que fue ocasionado por gobiernos neoliberales en tiempos de Ernesto Zedillo, y que de la noche a la mañana los dejaron sin trabajo, los dejaron en estado de indefensión, con sus familias, sin saber qué hacer porque era Ferrocarriles Nacionales de México”, indicó la abogada.

Aseguró que el movimiento es nacional con manifestaciones en todo el país.

Indicó que a nivel nacional son 120 mil los afectados y en Juárez suman 3 mil 887.

Dijo que durante la gestión de Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación alcanzaron acuerdos, pero cuando dejó el cargo con la nueva titular se dieron pasos atrás, y ahora les están ofreciendo 22 mil pesos de liquidación por cada año trabajado.

“Eso no fue el trato y yo tengo grabado y avalado que ellos están mintiendo, y voy a exponer ante los medios de comunicación toda la corruptela que también hay dentro de la Secretaría de Gobernación”. “Exhorto a nuestro señor presidente Andrés López Obrador que por favor revise qué es lo que está pasando en el interior de la Secretaría de Gobernación ahora que le delegó el cargo a la licenciada María Luisa Alcalde”, expuso Antillón.

Leonel García dijo que trabajó nueve años en Ferrocarriles y cuando vendieron la empresa los liquidaron muy mal. Agregó que su papá fue conductor de trenes por 43 años, y ahora les dijeron que ya no habrá sucesión de los familiares.

“Estoy triste, porque ¿cómo que me van a dar 22 mil pesos por año?, eso es lo que me quieren dar y digo yo: lo de mi padre qué”, mencionó.

‘Aquí nadie está feliz’

Una mujer de 24 años –quien solicitó no publicar su nombre– fue una de las que se enfrentó con los manifestantes. Aseguró que por no llegar ayer en la mañana a su trabajo, la despidieron.

“Llevo desde las 7:30 de la mañana aquí esperando, hice la fila súper larga, estaba avanzando bien y de repente se paró. Me esperé una hora, entonces ya cuando me metí a ver reporte de puentes vi que estaba parado, me esperé otras dos horas y ya dije: ya está de más. Me mandó mensaje mi jefe que ya no llegara, ya lo tomó como abandono de trabajo por no haberle avisado, cuando sí lo había hecho”, refirió.

Dijo que trabajaba para una empresa financiadora, “apenas estaba comenzando un trabajo estable y de repente vienen y me lo quitan”.

“Esto crea tensión, lo único que están consiguiendo es el odio de todo Juárez, aquí nadie está feliz, nadie está contento, nadie está ganando nada, hay gente que está perdiendo hasta jale, muchachos que están perdiendo su día de clases”, anotó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx