Tercer año de sequía en Jiménez golpea a ganaderos y agricultores

Hidalgo del Parral.- El titular de la dependencia federal, SADER, en Jiménez, Roberto Baca, exteriorizó que, la situación con los productores de campo y ganaderos, de la zona sur del estado, se encuentran bajo una situación difícil, por el periodo de tres años de sequía que prevalece en la zona sur del estado.

Externó que, tras realizar un recorrido por el municipio de Coronado y la región, detectó que, algunos productores se adelantaron y realizaron el cultivo de sorgo de temporal, buscando suerte para que llegara la lluvia, no obstante, se les está secando.

“Algunos otros echaron frijol, tenían también la esperanza de que les dieran un riego de auxilio, no obstante, no fue posible y también se está secando, caso similar con los que cultivan alfalfa, quienes esperan, quienes ya no alcanzaron el líquido vital”, precisó.

En tanto, aseveró que, en la misma situación, se encuentra la ganadería de la región, ya que ha prevalecido durante tres años un periodo de sequía, mismo que, los ha marcado en un panorama crítico, pegándoles de manera directa en sus bolsillos.

“Lo ganaderos son quienes están sufriendo directamente las consecuencias de todo este conflicto natural, son quienes tienen que estar suplementando a sus animales y darles pastura, para que no mueran, implicándoles un gasto mayor”, precisó.

Junto a ello, puntualizó que mil 800 hectáreas de cultivos se perdieron en su totalidad, ya que, no realizaron siembra y, quienes decidieron hacerlo, desafortunadamente están presentando perdidas, ante la falta de lluvia.