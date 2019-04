Termina mañana entrega de fichas en 'prepas'

Chihuahua.- Mañana concluye la recepción de documentos para sacar ficha de los aspirantes a las escuelas de nivel medio superior, siendo los apellidos que inicien con las letras R a la Z, informó la vocera de la Secretaría de Educación y Deporte, Eva Trujillo.

Mencionó que aquellas personas que no alcanzaron a solicitar ficha cuando les tocaba por el apellido, podrán acercarse a la institución académica deseada, para ver si hay posibilidad de solicitar la ficha.

Trujillo comentó que si ya no les permiten sacar la ficha de su hijo o hija, podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Educación Media Superior en la calle Bogotá número 1905 Fraccionamiento Gloria, al norte de la ciudad, en donde podrán decirles otras opciones para seguir estudiando.

La vocera dijo que el proceso para sacar ficha concluye mañana en los 13 subsistemas de nivel medio superior, por lo cual por días se estuvo anunciando para que los estudiantes no perdieran la oportunidad de buscar una alternativa, además menciona que será la próxima semana cuando se tengan los datos de cuantos jóvenes solicitaron ficha.