‘Terminó mi alianza con el gobernador'

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua– “Yo creo que ya es momento de que la izquierda gobierne en Chihuahua, no se le ha dado la oportunidad y la gente debe darse cuenta de que no es ‘El Coco’ la izquierda, que puede ser la gran alternativa para las clases medias y populares”, expresó el exsecretario de Desarrollo Social, Víctor Manuel Quintana Silveyra.

Entrevistado en esta casa editora, el fundador del Frente Democrático Campesino dijo abiertamente que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura en las próximas elecciones, y sobre los señalamientos de que no es militante activo de dicho instituto político, afirmó que tiene la inscripción notariada ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Manifestó que pese a los nombres que se manejan en los distintos partidos, “no hay favoritos” para llegar a la primera magistratura del estado; asimismo reiteró que ya rompió la alianza que tenía con el gobernador Javier Corral, “fue sólo temporal”, dijo.

De 71 años, Víctor Quintana se definió abiertamente como aspirante. “Ahora sólo busco la candidatura a la gubernatura, y lo que me motivó realmente fue que un grupo de compañeros y compañeras, así como gente de fuera me lo propusieron (sic) directamente”.

“A mí sólo ese hecho me inspira, se lo dije al gobernador Javier Corral después de los desencuentros que hubo; para mí es una reivindicación personal, lo considero un pequeño triunfo”.

“También porque siento que puedo hacerlo, tengo ya una experiencia suficiente en la administración pública, estuve en la delegación Gustavo A. Madero, la más compleja después de Iztapalapa; fui director general de personal en la Ciudad de México con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ahí tenía un sindicato de 103 mil trabajadores a mi cargo, adicionalmente 30 mil eventuales y creo que salimos bien.

“Aquí estuve en la Secretaría de Desarrollo Social, entonces tengo suficiente experiencia en la administración pública, no soy un improvisado en elaboración de política pública y social”, expresó.

“Conozco el estado de Chihua-hua desde arriba, y también desde la problemática de la gente y lo social, entonces por eso creo que puedo ser y además porque yo creo que ya es momento de que la izquierda gobierne en Chihuahua”, abundó.

-¿Cómo quedó con el gobernador Javier Corral y cómo observa su Gobierno?

“Quedé en muy buenos términos, yo creo que llegamos a un fin de camino compartido, así lo entendimos él y yo.

Este final se empezó a divisar en mayo del año pasado, cuando me hablaron de Presidencia de la República y me habían pedido que me incluyera en una lista de candidatos al organismo de mejora continua en la educación, el que en su momento sustituyó al INE.

Me sorprendí de esa invitación, confirmé que fuera cierto y metí todos los papeles, pero no quedé porque me faltó cumplir con un requisito, que era no haber sido dirigente partidista en los últimos cinco años.

Él (el gobernador) me preguntó si estaba en la 4T, yo le dije que a nivel nacional sí, cuando Javier (Corral) me dijo si me interesaba ser candidato (a la gubernatura) le respondí que sí, establecimos entonces la fecha de salir del Gobierno del Estado en febrero o mayo, mismo que cumplí. No era conveniente para él ni para mí”, expresó.

Sobre si mantiene una buena relación con el presidente de la república, comentó que ya no ha tenido comunicación con él, aunque la señal que recibió el año pasado fue importante.

-Desde que usted manifestó pretender ser candidato por Morena, el dirigente estatal, el profesor Martín Chaparro, respondió que no puede, por haber sido expulsado del partido. ¿Qué pasa ahí?

“Mire, yo tengo una captura de pantalla certificada por notario público en marzo de este año, donde aparezco como integrante de Morena en el registro del INE, organismo que es el que maneja los padrones”.

-¿Se considera usted todavía un aliado de Javier Corral?

“Yo creo que ya no, esa alianza terminó cuando yo dejé el Gobierno, yo estoy buscando mi perspectiva política propia. Agradezco a Javier Corral me haya considerado, hubo una alianza de parte de gente de organizaciones sociales; él retomó cosas importantes, pero no fue una alianza estratégica sino temporal. Seguramente él buscará una alianza en 2024, yo estaré seguramente en otra trinchera”.

-¿Cómo siente a Morena como partido político a nivel local dentro de la contienda del próximo proceso electoral?

“Yo creo que a nivel local está fuerte, hay tendencias, pero no se ha dividido, cosa que pasa mucho en la izquierda. Si hacemos caso a las encuestas todas ponen a Morena en primer lugar como partido, ahí está el desafío, que esa imagen se consolide con una buena candidatura que realmente refleje la ideología”, dijo.

Sobre el PRI y el PAN, dijo que son partidos que han perdido credibilidad, pero reconoció que también Morena ha tenido un desgaste.

Manifestó que la fórmula es estar más al pendiente de lo que está sufriendo ahorita la gente.

Le voy a meter todas las ganas, si se da qué bueno, si no, no pasa nada. Tengo 71 años, ahí estaremos, no me gusta creérmela mucho, no hay que sacralizar el poder”, declaró Víctor Quintana.