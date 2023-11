Tiene Juárez 542 millones de años siendo zona sísmica

Ciudad Juárez.- Las fallas tectónicas que dieron pie a lo que hoy en día es Ciudad Juárez, una zona de sismicidad natural, se crearon desde hace más de 542 millones de años, en la era paleozoica, cuando proliferaban las formas de vida más antiguas.

La Plataforma del Diablo, que está en el límite de Texas, cien kilómetros río abajo de Juárez, comenzó a formarse por las elevaciones orográficas de Chihuahua conformadas por rocas sedimentarias, lo que hace que sea una zona de vulnerabilidad sísmica.

El Atlas de Riesgos Naturales de Juárez, actualizado en 2016, relata las formaciones de tierra de esta zona desde los períodos Cretácico Inferior, Cretácico Superior, Cuaternario superior y Terciario, que son escalas temporales geológicas en las que la flora y fauna se hicieron presentes. Por ello, se le considera como una de las zonas más perturbadoras tectónicamente en el estado, en virtud del contraste entre la Sierra de Juárez y las Montañas Franklin.

Aunque se trata de datos históricos de hace millones de años, el sismo de 5.3 grados Richter del pasado miércoles, que tuvo una prolongación de energía en la frontera, cobra mayor importancia e impacto al tomar como punto de partida de que Juárez presenta una serie de factores condicionantes adversos en muchas de las edificaciones de obra civil. En 2009 y 2010 se registraron dos sismos de magnitud 3.4 y 3.5 en las proximidades de los poblados Colonia La Esperanza y Guadalupe, a más de 20 kilómetros del Centro de la ciudad,

ocasionando daños en las construcciones tanto de adobe como de concreto.

Esto motivó no sólo a los investigadores académicos, sino a las autoridades, a reconsiderar la condición asísmica por la que se reconocía que era una zona con baja magnitud o que no era posible siquiera sentir una sacudida. Ignacio Reyes Cortés, maestro investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), dejó de lado los estigmas afirmando que los movimientos de las placas tectónicas no son provocados por el cambio climático, sino que corresponden al proceso de separación de los bloques al oriente y poniente de Chihuahua, al que llaman “La Calera-El Nido” y “La Plataforma del Diablo”.

En Ciudad Juárez existen centros de población que con frecuencia están expuestos a la ocurrencia de movimientos repentinos pendiente debajo de masas de suelos y rocas de laderas, así como otros fenómenos de naturaleza geotécnica que son las colonias, por mencionar algunas, Insurgentes, Felipe Ángeles, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Altavista.

El río Bravo se conformó hace 4 millones de años El Atlas de Riesgo, elaborado por expertos en geología y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de la ciudad, explica el aumento de la escorrentía de las recién elevadas regiones alpinas combinado por el drenaje existente, lo que formó el ancestral río Bravo hace cuatro millones de años, el cual que llega hasta el Golfo de México.

Entre este proceso de formación, ocurrió un levantamiento de mesas cubiertas de basalto aisladas ocasionando una ruptura, es decir, zonas de terreno desproporcionadas. En la actualidad, expone, ocurre una ruptura continua, como lo demuestran abundantes escarpes de falla que cortan los depósitos de fauna marina. En otras palabras, interrumpen la continuidad de la corriente, pero esos cambios son prácticamente imperceptibles. Las imágenes de satélite muestran en Chihuahua un patrón de lineamientos que parecen ser estructuras antiguas del basamento (base) en que el movimiento puedo haber sido localmente reactivado.

En el Atlas se analiza que esta situación aún sigue sucediendo, lo que da pie a que haya sismicidad y cambios nuevos de elevación que puedan presentarse en la frontera con más frecuencia.

Reyes mencionó que temblores siempre ha habido, pero no han podido ser identificados por el hecho de que en el estado no existe el equipo especial para registrarlos.