Tiene Juárez 63% de recuperados en el estado

Ciudad Juárez— Contabilizando 3 mil 088 casos acumulados de Covid-19 con 560 fallecidos y mil 012 recuperados, Juárez tiene, de forma respectiva, 56, 76 y 63 por ciento de las incidencias, finados y dados de alta en esta entidad, indicó el director médico Zona Norte y portavoz estatal Arturo Valenzuela Zorrilla.

El funcionario dijo que en el estado hay 5 mil 502 casos con 735 finados y mil 597 altas sanitarias, todos ellos confirmados a través de pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR, en inglés).

Por esto destacó que es importante mantener los cuidados ante el Covid-19 para descender en la semaforización de naranja (riesgo alto) a amarillo (medio) y no volver al rojo (máximo).

“Seguimos en semáforo naranja, fase tres (epidémica). Un semáforo naranja que se nos ha prolongado ya algunas semanas en el estado de Chihuahua, sin embargo, es importantísimo tener la cabeza fría para tomar la decisión del cambio de semáforo. Tenemos que estar muy atentos y contribuir, cada uno de nosotros, a disminuir la diseminación del SARS-CoV-2, de tal manera que podamos reabrir la economía lo antes posible”, señaló el médico cirujano dirigiéndose a la sociedad.

Desglosó que, de los 5 mil 502 casos oficializados en esta entidad, mil 419 corresponden a la capital y a otros municipios: Ahumada 6, Aldama 6, Allende 6, Ascensión 15, Aquiles Serdán 1, Bachíniva 6, Bocoyna 29, Balleza 1, Buenaventura 3, Camargo 27, Casas Grandes 3, Chínipas 15, Coronado 1, Cuauhtémoc 105, Cusihuiriachi 1, Delicias 253, Galeana 3, Gómez Farias 19, Guachochi 18, Gran Morelos 1, Guadalupe 3, Guadalupe y Calvo 6, Guazapares 5, Guerrero 2, Parral 152, Ignacio Zaragoza 2, Janos 6, Jiménez 25, Julimes 2, López 1, Madera 4, Manuel Benavides 4, y Meoqui 80.

Continuó: Moris 1, Namiquipa 11, Nuevo Casas Grandes 59, Ocampo 3, Ojinaga 62, Práxedis G. Guerrero 3, Rosales 8, San Francisco del Oro 2, Santa Bárbara 4, Saucillo 22, Temósachic 1, Urique 5 y Valle de Zaragoza 3. A la par, precisó que entre estos municipios están los fallecidos y recuperados.

Respecto a los finados, precisó estos por municipio e institución médica; Juárez: 336 IMSS, 178 SS, 31 Issste, 13 particular, 2 PCE. Chihuahua: 71 IMSS, 25 SS, 4 Issste, 9 particular. Cuauhtémoc: 3 IMSS, 2 SS, 1 Particular. Guadalupe: 1 IMSS, 1 SS. Ascensión: 2 IMSS. Camargo: 3 IMSS. Rosales: 2 IMSS. Bachíniva: 1 SS. Meoqui: 6 IMSS, 4 SS, 2 particular. Buenaventura: 1 SS y Delicias: 8 IMSS, 7 SS.

En Ignacio Zaragoza: 1 IMSS. San Francisco del Oro: 1 SS. Parral: 2 IMSS, 1 Issste, 1 IMSS Bienestar, 1 SS. Madera: 1 SS. Coronado: 1 IMSS Bienestar. NCG: 1 SS. Ojinaga: 1 SS. Valle de Zaragoza: 1 SS. Bocoyna: 1 IMSS Bienestar. Saucillo: 1 IMSS, 1 SS. Moris: 1 SS. Gómez Farías: 1 SS. Jiménez: 1 IMSS. Urique: 1 SS. Casas Grandes: 1 IMSS. Janos: 1 SS (se agrega). Allende: 1 IMSS Bienestar (se agrega).

avargas@redaccion.diario.com.mx