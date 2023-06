Tienen 5 días sin luz ni agua en Anapra

René Luna / El Diario de Juárez / Los alimentos y productos que requieren refrigeración se estropean

Ciudad Juárez.- Habitantes de las colonias Anapra y Lomas de Poleo tienen ya seis días sin agua y electricidad, denunciaron maestros de la Secundaria Federal 14, quienes indicaron que en la zona hay otras escuelas de todos los niveles, desde preescolar hasta preparatoria, las cuales también se han visto afectadas.

Aunque no se han interrumpido clases, ha sido una situación muy complicada, ya que, aun sin los servicios básicos, los jóvenes se han tenido que presentar a la escuela porque están en exámenes de fin de curso, mencionó Adrián Contreras, director del plantel.

“Muchos de los jóvenes han pedido permiso para faltar, ya que en sus casas tampoco hay agua, no tienen el uniforme limpio, no pueden cargar su celular, que como sabemos por la seguridad de la zona, es importante que sus padres estén comunicándose constantemente con ellos. Sin mencionar que muchos de los alumnos no se han querido presentar por la situación de higiene personal”, mencionó Mayra, una de las docentes.

La Secundaria Federal 14 tiene 1100 alumnos habitantes de la colonia Ladrilleras, Lomas de Poleo y Rancho Anapra, detalló.

Según los habitantes de Lomas de Poleo, el servicio del agua y luz están constantemente fuera de servicio, y aunque se han hecho quejas ante las instituciones pertinentes, no han tenido ninguna respuesta, informaron maestros.

A este problema se suma que el servicio de recolección de basura no se tiene desde hace dos semanas, y según el personal de la secundaria, ha tardado hasta un mes en pasar, lo que ha provocado un foco de infección, denunciaron.

Daniel Valles, vocero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dijo que la carencia del vital líquido durante cinco días se debe a que Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo un problema con sus transformadores.