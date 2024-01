'Tiran' a dos ejecutados en Juárez

Staff/El Diario de Juárez

Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron abandonados ayer por la mañana a un lado de la carretera Juárez-porvenir, cerca del cruce con la calle Manuel Montoya, a la altura del ejido San Agustín, municipio de Juárez, informó la Fiscalía de Distrito Norte.

Por las características físicas de los cuerpos, autoridades investigadoras presumen que se trata de Andrés Ríos Mercado, de 27 años, y Jesús Ríos Mercado, de 45 años, sobrino y tío, respectivamente, quienes fueron privados de la libertad los primeros minutos del martes 9 de enero en ese ejido.

Uno de los cadáveres presenta tatuajes con las leyendas “Jesús David” y “Mercado”. Los dos hombres fueron arrojados a cuatro cuadras de la vivienda donde tío y sobrino fueron sustraídos con lujo de violencia por integrantes de un comando armado.

Las víctimas fueron brutalmente golpeadas antes de ser privadas de la vida con arma de fuego, según los primeros reportes de investigadores de la Fiscalía de Distrito Norte.

El hallazgo de los cadáveres ocurrió después de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) aseguró a ocho supuestos integrantes de una célula delictiva en supuesta posesión de un arsenal.

Desde el pasado martes tanto la SSPM como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) mantienen operativos permanentes de búsqueda, luego de la privación ilegal de la libertad de tres personas en San Agustín. El miércoles trascendió el rumor de que habían sido localizados seis cuerpos en una vivienda ubicada en la calle Hidalgo y pese a la movilización policiaca los reportes no fueron confirmados.

La tarde del jueves, agentes estatales realizaron un operativo en el municipio de Guadalupe al trascender que los cuerpos de tres personas, entre ellos una mujer, habían sido arrojados en la calle Hidalgo. Este dato también fue descartado luego de una búsqueda realizada en esa comunidad fronteriza.

Este viernes, vecinos de San Agustín reportaron que los cuerpos de dos hombres fueron arrojados a un lado de la carretera Juárez-Porvenir, a una cuadra de la calle Hidalgo, de esa zona rural.

Oficialmente las dos personas permanecen en calidad de desconocidas, informó Gabriela Cota, vocera de la Fiscalía de Distrito Norte. La portavoz dio a conocer que la mañana de este viernes 12 de enero, se notificó la localización de dos personas sin vida sobre la carretera Juárez-porvenir. La escena fue procesada por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Respecto a las víctimas, dijo que un cuerpo corresponde a un hombre de entre 40 y 45 años de edad, de complexión delgada y 1.65 metros de estatura, aproximadamente. Vestía playera color gris con rojo, sudadera negra con letras blancas y pantalón tipo pijama de color azul con letras naranjas. Como señas particulares presenta tatuajes con las leyendas “Jesús David” y “Mercado”.

El segundo cuerpo corresponde a un hombre de entre 35 y 40 años de edad, de complexión robusta y de 1.65 metros de estatura, aproximadamente. Vestía sudadera color blanco con negro, pantalonera azul y pantalonera verde.

Ambos cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente. Mientras que los casquillos percutidos, de distintos calibres, fueron enviados al laboratorio de Balística Forense.

Al lugar se acercaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional, además de peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte, quienes se hicieron cargo de la escena de los homicidios 32 y 33 del mes de enero.

Familias de desaparecidos en la angustia

Ya transcurrieron cien horas desde que un comando armado ingresó a una vivienda ubicada en el ejido San Agustín y hasta el cierre de esta edición la FGE no revelaba la identidad de las víctimas.

Las familias de los dos hombres ausentes acudieron ayer a las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en el eje vial Juan Gabriel para proceder al reconocimiento de los cuerpos y confirmar o descartar si pertenecen a sus seres queridos. Hasta el cierre de esta edición las víctimas permanecían en calidad de desconocidas.

Atrapan con armas a célula delictiva

La madrugada del viernes fueron detenidos ocho probables integrantes de un grupo delictivo, entre ellos un adolescente, que tenía en su poder un arsenal, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Los detenidos fueron identificados como William Ignacio R. B., de 21 años de edad; Jesús Ricardo D. P., de 24; Vicente G. C., de 29; César Manuel H. S. y Carlos Alejandro R. C., ambos de 19; Mario Francisco D., de 25 años, así como Brayan Ricardo G. C., de 24 años, y un adolescente de 16 años, se dio a conocer.

La intervención ocurrió cuando se percataron de que una camioneta de la marca Chevrolet Tahoe, en color arena, modelo 2022, era conducida a exceso de velocidad, según la SSPM.

Al marcarle el alto por protocolos de seguridad, el conductor hizo caso omiso y aceleró la marcha, iniciando una persecución la cual culminó en el cruce de la carretera Juárez Porvenir y la calle Presidente Ejidales, en ese fraccionamiento, refirió la corporación.

Al realizarles una inspección preventiva, se les localizaron dos armas largas de color negro calibre 5.56 milímetros, ambas con su respectivo cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, así como dos fusiles de asalto de color negro calibre .223, ambas con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles.

También un arma larga calibre R-15, con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles y una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, además de siete cascos tácticos de color negro.

De los detenidos, según el Sistema de Plataforma Juárez, cinco de ellos cuentan con antecedentes penales por el mismo delito y delitos contra la salud, en hechos registrados en dos ocasiones durante el año 2023, dio a conocer la SSPM.

El titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, informó que los detenidos serán investigados por el delito de privación de la libertad de dos hombres, el cual habría ocurrido en el poblado de San Agustín en los últimos días. Horas después los cuerpos de dos hombres fueron arrojados en la carretera Juárez-porvenir.

Consignan a detenidos ante la FGR

William Ignacio R. B., de 21 años de edad; Jesús Ricardo D. P., de 24; Vicente G. C., de 29; César Manuel H. S. y Carlos Alejandro R. C., ambos de 19; Mario Francisco D., de 25 años y Brayan Ricardo G. C., de 24 años, fueron consignados ante el Ministerio Público Federal (MPF) por el probable delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de Uso Exclusivo del Ejército Mexicano.

La representación social cuenta con 48 horas para definir la situación legal de siete de los ocho detenidos, ya que el adolescente fue presentado ante un Tribunal Especializado para Adolescentes.

Una vez vencido ese plazo, el MPF resolverá si existen suficientes elementos de prueba para acusar formalmente a los detenidos, dio a conocer personal de la Fiscalía General de la República.