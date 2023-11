Todavía no renunciará Pérez Cuéllar a su cargo

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar declaró ayer que quiere seguir siendo el presidente municipal de los juarenses, y aunque ya se registró ante Morena para la reelección no va a renunciar al cargo, debido a que todavía no está obligado a hacerlo.

“Lo que yo sí le puedo decir a los juarenses con toda contundencia, con toda claridad; es que yo quiero seguir siendo su presidente municipal, y que tengo muy claro hacia dónde voy”, afirmó ayer al cuestionarlo sobre otros posibles precandidatos a la alcaldía como Juan Carlos Loera.

Ante el exhorto del ahora exdelegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, quien llamó a Pérez Cuéllar a renunciar a su puesto para contender por la reelección, el edil juarense dijo que seguirá en el cargo y hará lo que exija la convocatoria de Morena o la ley electoral.

“En la convocatoria claramente establece que se puede uno registrar y no se pide en este momento dejar el cargo, que además no tendría ningún sentido porque la aceptación o no del registro sería hasta el 3 de enero y la definición probablemente hasta marzo y no plantea la convocatoria ningún tipo de actividad, entonces tenemos mucho trabajo en el Ayuntamiento, hay mucho trabajo como para aventarle el trabajo a los juarenses con quienes yo hice un compromiso pues en 2021”, anotó.

Confía en las encuestas y en la comunidad

“Mis patrones son los juarenses y yo quiero ser la ‘corcholata’ de los juarenses y si ellos quieren que yo siga al frente, para mí ha sido un gran honor y yo puedo seguir con muchísimo gusto, encantando de la vida”

Cruz Pérez Cuéllar Presidente municipal

Sobre la manifestación de Loera que dijo que si no va por el Senado, sería por la presidencia municipal de Juárez, Pérez Cuéllar dijo que confía en los resultados de la encuesta y en lo que la comunidad juarense decida.

“Yo lo dije ya desde hace meses; mis patrones son los juarenses y yo quiero ser la corcholata de los juarenses y si ellos quieren que yo siga al frente, para mí ha sido un gran honor y yo puedo seguir con muchísimo gusto, encantando de la vida y si la mayoría determinara otra cosa, ya respetaría, pero me siento optimista, me siento muy seguro y creo que la mejor carta de presentación que puedo darle a los y las juarenses es mi trabajo”, expuso.

Sugiere a Loera definirse

Sobre esta decisión de Loera de ir por un cargo o por otro, el alcalde dijo que sería bueno que se defina.

“Yo creo que es bueno que se defina, en la política pienso yo y en la vida, es importante tener objetivos claros y yo creo que al electorado le da mucha confianza cuando uno dice con toda claridad hacia dónde va”, manifestó.

Juan Carlos Loera comentó ayer que su renuncia al puesto federal es por congruencia y aclaró que si no va por Senado, sería por la presidencia municipal de Juárez.

Aseguró tener mayor preferencia de la gente en Ciudad Juárez, bastión morenista en el estado y llamó a Cruz Pérez Cuéllar a renunciar a su puesto para contender por la reelección.