Toman alumnos campus de la UPN en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Malas condiciones del plantel y trabas para su avance académico, son algunas de las situaciones que denunciaron alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) campus Cuauhtémoc, al tomar las instalaciones desde las siete de la mañana de hoy. Aseguran que la protesta no parará hasta obtener respuesta a su pliego petitorio.

Desde temprano, decenas de alumnos se congregaron con pancartas alusivas a diferentes problemáticas, sobre todo relacionadas con las malas condiciones en las que se encuentra el plantel, problemas con los procesos de tesis y titulación, así como de servicio social; además de acusaciones de malos tratos por parte de la directiva.

En el Lugar estudiantes manifestaron que los salones se encuentran en muy malas condiciones, con goteras y problemas estructurales, el plantel se encuentra lleno de hierba y aseguran que el quejarse de estas situaciones reciben intimidaciones por parte de la directiva.

En un documento que prepararon con anticipación, señalan que en

el transcurso de este ciclo, en el periodo agosto-diciembre, del semestre en curso, ha habido irregularidades en procesos importantes para los alumnos, en los que se ven severamente afectados. “Todo esto derivado de los cambios en la administración del plantel, en los que las personas coordinadoras de posgrado, licenciatura y una persona mas que se desconoce la función real, tomaron el manejo y por ignorancia, prepotencia, poca disposición y demás, no se atiende correctamente las problemáticas que se generan todos los días”.

Asimismo señalaron “los alumnos no tienen voz ni voto en el campus. Existía un grupo de chat para una comunicación rápida y efectiva, el cual, fue cancelado por la autoridad, pues no convenía a sus labores, ya que fue criticada por la falta de capacidad y poca atención de su parte. La instrucción es que toda comunicación deberá ser a través de tutores de grupo, no importa si estos, no son docentes que tengan relación directa con el grupo. Además, cuando algún alumno quiere o necesita algo que sea facultad de alguna coordinación, incluso de la dirección, son regañados por los asesores encargados o por la propia directora, argumentando que ellos no tienen porque estar haciendo ese tipo de peticiones”.

También aseguraron que desde la designación de la directora, Doctora Laura Beatriz Fernández y con ella la llegada a las coordinaciones del Doctor Antonio Ávila Quevedo de postgrado, Susana Rodríguez Méndez y Ana Bertha Carreón Flores, todo lo anterior no se atiende con oportunidad. “Además, desconocen de muchas de las áreas que representan y con ello obstaculizan los avances del campus. Cuando se les solicita cualquier información, la respuesta siempre es “lo vemos después o “la semana que viene les informo”. Cuando se les brinda alguna plática, se les obliga a recibirla con el pretexto de no terminar su carrera y se les amenaza con destruir la misma si juzgan el mal desempeño de las personas anteriormente mencionadas”.

Por todo lo anterior, los alumnos del campus Cuauhtémoc presentaron el siguiente pliego petitorio:

1. Que se atienda a los alumnos de los últimos semestres y se de prontitud al avance de los procesos de titulación y todos los tramites que esto conlleva, entre ellos la asignación de director y asesores de tesis.

2. Agilizar los trámites para aquellos alumnos que cursaron una licenciatura y optaron por la modalidad del 50% de una maestría para su titulación.

3. Agilizar él proceso de titulación para aquellos alumnos que ya egresaron.

4. Reubicación de los grupos LIE 1 y pedagogía 3.3 atendiendo la diversidad y alumnos con necesidades motrices específicas (Apartado 2 del código de conducta de los servidores públicos de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

5. Se respete el diplomado de ingles que el propio campus ofertó para los alumnos que cursan alguna de las carreras en los ciclos anteriores.

6. Pronta atención a los diversos problemas de infraestructura que presentan las instalaciones

7. Conseguir una comunicación correcta, cordial, y respetuosa entre personal directivo, administrativo, docente y alumnado del campus (Apartados uno y tres del codigo de conduca de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

8. No ser víctimas de ninguna represalia académica, administrativa, legal o de cualquier otra índole por parte del personal administrativo y docente del campus o de autoridades superiores a estos por la manifestación que se lleva a cabo.

9. El respeto constitucional (artículo 9 de la Constitución mexicana), a la libre expresión de todos los actores de la institución.

10. Recuperación de las actividades para difusión del campus.

11. Exigimos que las personas que fueron despedidas de la cafetería con mentiras, regresen para que atiendan como antes.

Afirmaron que no ser escuchadas sus peticiones, esto continuará y no permitirán que se realicen actividades en el campus local de este importante institución educativa.