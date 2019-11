Toman diputados 'puente' por festivo del Día de Muertos 

Chihuahua.- Hoy, los diputados de la actual legislatura, dejaron de atender sus labores en conmemoración a los días 1 y 2 de noviembre, es decir, el Día de todos los Santos y el Día de Muertos.

En este sentido, pese a que el Congreso del Estado mantuvo el acceso abierto para quienes tenían que acudir a realizar encomienadas a su trabajo, en ningún momento los diputados asistieron al interior de la torre legislativa.

Asimismo, es importante referir que no se decretó adelantar algunas de las sesiones ordinarias celebradas durante esta semana, pero pese a no haberlo realizado, los legisladores aprovecharon de este día para no acudir a la torre legislativa.

Desde el área del Oficialía de Partes hasta las oficinas de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado, y demás órganos internos del Legislativo, mantuvieron sus puertas cerradas al público para incorporarse a sus actividades normales hasta el próximo lunes 4 de noviembre.