Toman maestros del SNTE recaudación de rentas en Parral

Parral.- Maestros de la sección 42 del SNTE se manifestaron este viernes en la oficina de la Recaudación de Rentas por el incumplimiento del servicio médico de Pensiones.

Alrededor de las 11:00 de la mañana de este viernes, el grupo de maestros encabezados por su líder sindical la maestra Mayela Alvidrez arribaron al edificio de Gobierno del Estado de esta ciudad para manifestarse en contra de esta situación que vienen enfrentando desde hace tiempo.

Portando pancartas alusivas se colocaron a lo largo de las cajas de la Recaudación de Rentas bloqueando y evitando el pago de impuestos durante este tiempo en lo que fue una manifestación pacífica por parte del magisterio local y regional.

Entre las peticiones que están exigiendo se encuentran el cumplimiento de la promesa de la Gobernadora del Estado Maru Campos de dar prioridad a la salud y al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado.

Sin embargo a la fecha no ha dado cumplimiento, por lo que persisten las deficiencias ya que no hay suficiente medicamento y lo tienen que comprar de manera particular en las farmacias, además faltan médicos por que no les quieren pagar y tampoco cuentan con especialistas.

Por lo que expresaron que no es justo esta situación ya que cada quincena se les descuenta su aportación para el servicio médico, por lo que ya están cansados al sentirse vulnerables por las deficiencias en el servicio.

Durante la manifestación hicieron la entrega de un documento a la recaudadora de rentas Carmen Margarita Cano en que la enteraron de la situación, mismo que recibió y sello para posteriormente remitirlo a la Gobernadora del Estado.

Ésta manifestación se realiza de manera simultánea en todas las oficinas de la Recaudación de Rentas del Estado con el mismo objetivo.