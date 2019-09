Toman padres de familia primaria en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Padres de familia del escuela primaria federal Jaime en Nunó, tomaron esta mañana las instalaciones del plantel como protesta por la negativa de la Secretaría de Educación estatal de atender una petición derechohumanista por parte de los padres, de contar con un espacio libre de violencia.

Dicha manifestación, se generó luego del anuncio de que un menor de 12 años sería inscrito en esta institución ubicada en la colonia Fovissste, menor que cuenta con antecedentes de agresión física y acoso escolar en seis planteles educativos.

Según lo comentaron padres de familia que evitaron el ingreso de maestros y no llevaron a sus hijos a clases, puntualizaron que no están en contra de que el menor sea inscrito en este plantel educativo, sino que se ofrezca una atención terapéutica especial para el menor y su madre a sabiendas de los antecedentes de agresión que ha tenido en contra de varios menores en el pasado, además de establecer que no han sido tomados en cuenta por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado ante esta inquietud que busca garantizar su derecho y el de sus hijos a un espacio libre de violencia.

Rafael Castillo director del plantel comentó que él tiene un ordenamiento por parte de la dirección de nivel básico de inscribir al menor, petición que está sustentada con un oficio que envía la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en donde se pide se garantice su derecho a la educación.

La toma de la institución, tiene el carácter de permanente en tanto la autoridad educativa no resuelva la atención especial que requieren tanto el menor como su madre para poder garantizar la seguridad de sus hijos.