'Toman' primaria en Parral por falta de maestros

Parral.- Padres de familia de la escuela primaria federal Centenario del ejército Mexicano tomaron las instalaciones y no dejaron entrar a maestros ni alumnos en protesta por la falta de docentes.

La institución se localiza en la colonia El Quijote, en la cual progenitores se colocaron en la entrada desde temprana hora de hoy para evitar el ingreso, colocando una cadena con un candado.

Señalaron que no cuentan con maestros en 3A y 3B desde el inicio del ciclo escolar y hasta el momento no han tenido respuesta por parte de las autoridades.

En el ingreso a la institución colocaron cartulinas con las leyendas "Secretaría de Educación Pública no ignores nuestra petición ¡Exigimos Maestro!", "3A y 3B "No abriremos hasta tener una respuesta", "Exigimos maestros."

La situación señalaron se va a extender hasta que no tengan respuesta alguna y se tengan los maestros necesarios para cubrir todas las aulas.