Toman protesta coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación

Ciudad Juárez— La Cuarta Transformación que busca llegar a todos los grupos vulnerables, es una realidad en el noroeste de Chihuahua, lo que se puede constatar al visitar casa por casa a militantes y simpatizantes, expresó hoy Juan Carlos Loera de la Rosa.

Al acudir al municipio de Nuevo Casas Grandes para tomar protesta a quienes serán a partir de hoy coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación en los municipios del noroeste de la entidad y del Valle de Juárez, Loera de la Rosa dijo que en que en el territorio se puede constatar el avance de este proyecto.

“Con esta consulta que le hemos estado haciendo a la gente, hemos constatado que este sueño que hemos tenido durante mucho tiempo millones de mexicanos, de lograr un estado de Bienestar, se está haciendo realidad”, expreso.

Señaló que la Transformación es un proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y el anhelo de millones de simpatizantes y militantes de todo el país.

“Ese proyecto de la 4T, es un proyecto que obedece al pensamiento de nuestro presidente López Obrador de no dejar a nadie afuera, no dejar a nadie atrás, que sea un proyecto humanitario que no discrimine y que no privilegie y que tiene en el centro de todas sus acciones a las personas más vulnerables, a las que han estado olvidadas por décadas y quizás por siglos, me refiero a las más pobres que ahora están siendo atendidas”, señaló.

Loera de la Rosa expuso que a través de quienes se integraron hoy a la estructura de Defensa de la Cuarta Transformación se podrá continuar fortaleciendo este movimiento en la entidad.

Los municipios que tendrán coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación a partir de hoy son Galeana, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Janos, Ascensión, Ahumada, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Práxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos.