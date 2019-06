Tomarán casetas para exigir a AMLO las quite

Chihuahua.- “¡Fuera casetas!” es la exigencia que grupos de resistencia civil del estado de Chihuahua realizarán al presidente de la República en su camino a Cuauhtémoc donde tiene su evento esta mañana.

Entre este grupo se encuentran Digna Libertad Sacramento, Somos Más de 3 y Resistencia Civil Chihuahua, cuyos integrantes liberarán la caseta de entrada al municipio desde la carretera a Chihuahua.

“Queremos liberar esa caseta para que pase el contingente de presidente, porque no de nos hace justo ese tipo de cobros”, comentó Luz María Cisneros, representante de estos grupos.

Añadió que le entregarán un pliego petitorio en el que le exponen el problema que se vive sobre todo en Sacramento donde 37 ejidos ven afectada directamente su economía al pagar casi diariamente la cuota.

“Queremos que dé la orden para que se cancele el cobro de las casetas, es un problema que ya tenemos desde hace dos años, aunque lo ideal sería quitarlas, estamos puestos y abiertos esperamos que se haga como en Cutitlán donde ya no pagan los autos particulares”, detalló.

El contingente permanecerá a la entrada y salida del presidente e incluso mañana en Camargo.

La representante de este movimiento detalló que este es un problema en el que el gobierno del estado de Chihuahua no ha tenido voluntad de resolver con lo que pedirán la intervención del primer mandatario.