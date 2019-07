Total cooperación municipio con Fiscalía en el caso de policías detenidos: Ayuntamiento

Parral.- La Presidencia Municipal mantiene total cooperación con la FGE en caso de 2º agente vinculado a proceso, así lo dio a conocer en la rueda de prensa semanal Francisco Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, con la presencia de Hugo Bueno Dueñas, Director de Seguridad Pública en Parral.

Ambos ratificaron que la Presidencia Municipal refrenda su compromiso inquebrantable y decidido de total cooperación con la Fiscalía General del Estado, en el caso particular de un segundo agente preventivo vinculado a proceso, así como en todos los casos dirigidos a la impartición de justicia, verdad y reparación integral a víctimas.

Destacó que consecuencia de ello, lo es la colaboración inmediata en torno al agente en cuestión, y aclaró, que hasta este momento no se cuenta con información precisa del grado de participación que se le atribuye de los delitos específicos que le formuló la FGE, a la vez que destacó que los esquemas de colaboración han contribuido al avance de la investigación.

Sánchez Villegas, recordó que la Policía Municipal presentó al agente preventivo ante la Fiscalía General, el pasado 11 de abril para que rindiera su declaración en el caso donde hoy se encuentra como presunto involucrado.

A pregunta expresa, especificó que los exámenes de control de confianza los realiza el Centro Estatal de Evaluación perteneciente a la Fiscalía General del Estado, órgano distinto y ajeno a la Dirección de Seguridad Pública y la Presidencia Municipal de Parral, subrayó.

Enfatizó el Secretario; “la Presidencia Municipal, cumple con los acuerdos del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad, que norman la obligación de que los agentes de la policía cumplan con las evaluaciones de control de confianza, tal y cual se ha hecho en el 100 por ciento de las evaluaciones de los agentes”, y concluyó, “en este caso particular se está dando seguimiento al tema de manera prioritaria, por orden del Presidente Municipal, Alfredo Lozoya Santillán”.