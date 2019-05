'Trabada' la elección del tercer magistrado

Chihuahua.- En lo que es una tercera ronda de votación, los diputados del Congreso del Estado no pudieron obtener las dos terceras partes para elegir al tercer magistrado (a) del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Luego de que se modificó la convocatoria original, para buscar la paridad de género y que la tercera magistratura, sea para una mujer; luego de emitir los 28 legisladores presentes su voto; no fue posible la elección de la aspirante Mayra Aida Arróniz quien alcanzó 19 votos.

“Informo al Pleno que no se han alcanzado las dos terceras partes de los votos, por lo que se declara un receso para que los integrantes de la Junta de Coordinación Política se pongan de acuerdo”, expresó el presidente Jesús Villareal.

Cabe mencionar que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Ángel Colunga y otros legisladores de Morena, se ausentaron y no están presentes en la sesión, donde se requieren de 20 votos para elegir al tercer y último magistrado (a) del TEJA.